行动党甲洞国会议员林立迎促请国家银行，一旦查明德意志银行明知故犯，就必须制裁该银行，包括吊销其在马来西亚的营业执照。

甲洞国会议员林立迎发文告，批评德意志银行在一马公司弊案于2015年亮起红灯后，德意志银行据传还经手了12笔相关交易，涉款数百万欧元。

林立迎指出，国行必须彻查这些指控，并在30天内交代调查进展。

“一旦证实严重违规，国行就必须施以相应制裁；若符合法律规定，更须向财政部长建议吊销大马德意志银行的执照。”

“一马公司420亿令吉资金遭挪用，民众承受的苦果已经够多了。”

“任何银行只要查出违法，就必须严厉对付，绝不姑息！”

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此前，“德意志银行内幕”调查报道，借助一批外泄的内部文件，揭露这家德国金融巨头对经手的可疑一马公司相关交易心知肚明，却公开否认不当行为。

德意志银行大马分行于2009年和2011年为一马公司经手11亿1000万美元（约45亿7000万令吉）的交易，这笔款项最终遭人挪用，一马公司正就此起诉该银行。

德意志银行在《2015年反金融犯罪报告》中承认，该行透过国际交易信息系统（ITIS）向国家银行呈报数据时存有疏漏。

在与一马公司的官司中，德意志银行反对在法庭上公开这份报告。

2015年的一项内部审计也发现，大马德意志银行的呈报团队既未充分核查提交至国际交易信息系统的数据是否完整，也未审查系统内的修改记录，更未对整个呈报流程把关品管。

国际交易信息系统旨在向国家银行通报跨境资金流动。

稽查结果还指出，尽管按规定相关记录须保存至少七年，但审计人员却找不到国际交易信息系统的呈报存档文件。

此外，报告也点出大马德意志银行在“了解你的客户”审查及反洗钱程序上有所疏失。



