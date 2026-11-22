公青团长卡米欢迎伊党加入团结政府，相信这样能缓和政局对立，进而凝聚马来社会。

卡米也是首相兼财长安华的政治秘书。他指出，狭隘的种族与宗教情绪撕裂社会，伊党加入昌明政府正可弥合分歧，至关重要。

“团结政府成立之初便倡议全民团结，如今任何一方响应，为时不晚。”

“政争多少受种族与宗教情绪牵扯，只要伊党加入，定能平息纷争。”

《阳光日报》报道，卡米昨天在硝山人民社区中心办公室出席“社区交流日暨助学金颁发仪式”时，向媒体如此表示。

上周五（20日），伊党主席哈迪阿旺表示，唯有行动党退出执政联盟，他才会回应伊党会否加入团结政府的课题。

政府能交出更亮眼成绩

卡米认为，伊党若支持首相安华领导，将有助巩固政局稳定。

他说，政局稳定至关重要，唯其如此，政府才能交出更亮眼的施政成绩，带动国家经济稳健发展。

“眼下阻碍伊党加入的症结，不在政府施政表现，而在行动党身处执政联盟之内。”

“就我个人而言，我欢迎伊党及各方支持安华领导，好让我们继续精进施政，再创佳绩。”



