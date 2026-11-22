国阵主席阿末扎希表明，一旦国阵在第16届全国大选重夺联邦政权，则它就会重启消费税。

阿末扎希也是副首相。他指出，消费税（GST）较现行销售与服务税（SST）更为公平，征税对象也更具体。

“我十分赞成重启消费税。争论销售与服务税是否更为公平或征税对象更具体，毫无意义。”

“全球逾170个国家实施消费税，马来西亚却仍沿用销售与服务税。”

“回顾过去，‘我的老板’（即前首相纳吉）当年竭尽所能推行此制。”

“我与国阵同僚下定决心，只要重返布城，定必立即恢复消费税。”

《新海峡时报》报道，他是在马华第30届中央代表第4次大会上致词时，如是表示。

戒除吹毛求疵恶习

扎希在致词时也回顾自己过去八年掌舵国阵的经历，呼吁各成员党求同存异，团结一致。

“国阵多次濒临破裂，既有外人蓄意挑拨离间，内部意见分歧亦令各党关系紧张。”

“适可而止吧。若真心想赢下届大选，彼此就必须戒除吹毛求疵的恶习。”

“我们必须并肩作战，如同国阵大家庭般同心协力。”

秉持“求同存异”原则

扎希引用中文成语“求同存异”，强调国阵内部合作应以此为准则。

他说，巫统、马华与国大党的创党先贤，自国家独立以来便身体力行，树立典范。

“先贤当年愿意同坐一堂，朝共同目标迈进。既然前人做得到，今人岂有做不到之理？”

“凡有疑虑，当面澄清；若有分歧，即刻坐下来共商对策，切勿拖延。”

“既然立志求胜，就必须全力以赴；一旦踏入战场，便要奋战到底，直至胜利。”



