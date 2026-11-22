政府打算把罗兴亚难民送土耳其受训的争议延烧，土耳其政府出面否认这项安排，直斥相关报道“毫无根据”。

土耳其政府昨晚在社交平台X发布简短文告，强调部分国际平面与广播媒体及社交媒体账号声称，土耳其将安置1万名罗兴亚难民，但这种说法纯属子虚乌有。

土耳其总统府通讯署反假消息中心（DMM）恳请公众勿轻信不实内容。

不过，大马政府的说法却完全相反。阿末扎希的新闻秘书苏海米（Shuhaimi Mohamed）昨晚深夜强调，该计划仍在筹备中，并保证日后会公布最新进展。

“我们此前发文告，是因为政府确实正朝此方向努力，此举归根结底符合大马及人民的最佳利益。”

“不过，部分细节仍须与相关各方进一步厘清及协调。”

他在Instagram账号发文告说：“我们依然致力于推动这项安排，一旦完成必要程序，就会另行公布。”

副首相阿末扎希上周五（20日）发文告，透露政府拟议通过技能培训计划，把1万名罗兴亚难民安置到土耳其，以更有序及人道的方式处理难民问题，加强移民管理和国家安全。

阿末扎希兼任掌管移工与难民事务的内阁委员会主席。他指出，这项建议是在他最近访问土耳其后提出，内阁也同意此事。

但同日约1小时后，阿末扎希撤回了文告，而本地媒体的相关报道也随着撤销。