国会报道

面对伊党就禁赌课题的追击，财政部表明未曾发出新的博彩执照，而仅是监管既有获批的博彩活动。

财政部是在回应伊党尤仑国会议员阿都甘尼的质询，阿都甘尼要求财政部长安华说明会否废除或限制博彩执照的审批，以便地方政府查禁博彩场所。

财政部也在国会书面答复中提醒，修订既有博彩执照政策须经审慎评估，以避免助长非法博彩活动。

“任何调整执照政策的举措，都必须考虑到《联邦宪法》赋予的管辖权限，以及无照活动（黑市）增加的风险。”

该部门强调，自身将致力于评估现行法规，并与执法当局紧密合作，确保博彩营运始终恪守法律框架。

吉打政府自2023年起全面禁止博彩及彩票投注站，惟联邦法院今年8月12日维持上诉庭多数裁决，认定州政府拒更新相关执照的政策违宪，侵犯了联邦政府的权限。

吉州大臣沙努西随后放话，声称是否允许赌博活动继续进行，决定权如今落在身兼首相与财长的安华手中，更警告对方若允许吉打恢复博彩活动，必遭吉打民众“诅咒”。