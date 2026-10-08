首相安华说，印尼总统普拉博沃表示愿采取必要措施，以应对马来西亚烟霾笼罩的情况。

他今天在财政部巡视2027年财政预算案的最后准备工作后对记者指出，他已在本日致电普拉博沃讨论此事。

“烟霾问题确实令人担忧。我亲自致电普拉博沃总统，他同意采取必要措施。”

安华指出，大马在近几周已表示愿意向印尼提供任何所需的配合，因为烟霾情况令人担忧，并威胁人民健康，尤其是大马已采取各措施减轻其影响。

“因此，我们在过去数周已表示愿意提供任何所需的配合，因为烟霾情况令人担忧，我也知道这会威胁人民的健康。”

“例如，我们几乎增加到每天都在展开大马空军和数个相关机构的布云造雨行动，但情况仍令人忧虑。”

安华提到，他已指示外交部长莫哈末哈山和天然资源及环境永续部长阿图佐瑟古律，分别联系各自的同僚，以加强应对烟霾的举措。

他说，末哈山也受指示联系东盟秘书处，以协调召开东盟环境部长会议。