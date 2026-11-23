国阵主席阿末扎希扬言一旦重新执政便重启消费税（GST），行动党领袖潘俭伟对此嗤之以鼻。

尽管外界经常吹捧消费税税收效率胜过销售税（SST），惟潘俭伟在昨日社媒贴文提醒道，前首相纳吉当年如何把消费税退税机制搞得一团糟，借此反驳重启消费税呼声。

“还记得纳吉当年如何把退税、物价成本、通货膨胀搞砸吗？如果你以为扎希出任首相后重启消费税会做得更好，那你肯定是疯了。”

潘俭伟曾在2018年至2020年出任时任财长林冠英特别助理。

讥国阵是“头家政党”

他也在帖文中抨击国阵是个“头家政党”，指称在消费税制下，税务负担最终往往转嫁给广大消费者。

消费税制下，商品在供应链各个环节均须缴税，政府允许商家申请退回所缴付的消费税，以控制运营成本。

然而，在纳吉执政期间，政府现金周转不灵，导致庞大退税款项遭严重拖欠。

国会公共账目委员会2018年至2019年展开调查时，曾听取证人供证，尽管法律规定政府必须在14天内完成退税，但部份商家竟苦等长达两年才拿回退款。

其中症结在于，消费税税收并未存入信托基金，即将退税款项扣除仅将盈余拨入政府开支，而是直接汇入联邦政府的统一收入账户，随后便被花光。

2018年6月，时任希盟政府废除消费税时，据报尚未偿还的退税欠款高达194亿7000万令吉，惟索赔申请是否有效在当时尚未完全核实。