民进党副主席黄顺舸宣布即日起退出民进党，并辞去所有党职。

黄顺舸今日发文告表示，于今日正式向民进党（PDP）提呈辞职信。

“我已于今日（11月22日）正式向民进党提呈辞职信，即日起辞去目前在党内所担任的一切职务及委任，并正式退出民进党。”

“这项决定并非草率或一时冲动，而是作出慎重考虑后的抉择。”

黄顺舸说，若一个政党的执行政治方向已偏离当初促使他加入的原始宗旨、政治共识及共同期望，那继续留在党内失去实际意义。

“众所周知，当初我决定解散砂全民团结党（PSB），并带领党员及支持者加入民进党，是建立在明确的政治共识及共同目标之上，即壮大民进党的政治实力，巩固其在巴旺阿山的政治基础，并进一步凝聚我们在砂盟（GPS）内的共同支持力量。”

“当时作出这项决定，是基于诚意与善意，同时也怀着真诚的期望，希望原砂团党的领袖、党员及支持者所付出的贡献，以及他们的政治利益与诉求，能够获得应有的认可与尊重。”

“然而，随着党内外的一系列政治发展，却已在根本上偏离，甚至违背了当初促成这项政治决定的原始宗旨与初衷。”

基于原则才退党

黄顺舸强调，决定退出民进党，并非出于个人政治野心，也不是因为自己是否获得来届州选举的候选人推荐权。

“这项决定的核心，是基于原则、政治共识，以及当初我决定解散砂团党并加入民进党时所建立的原始承诺。”

“我始终相信，真正的政治合作，必须建立在相互信任、真诚相待、彼此尊重及共同目标的基础之上。倘若缺乏这些基本条件，政治合作也就失去了原有的意义与价值。”

“多年来，我始终秉持服务砂拉越人民的初心，尤其是巴旺阿山选民多年来给予我的信任与支持。我在政治生涯中的每一项决定，都始终以人民的利益及砂拉越的未来为优先，而非个人得失。”

黄顺舸说，退出民进党并不代表他放弃对砂盟的支持，更不意味着他撤回对砂拉越总理阿邦佐哈里的支持。

他强调，对砂盟的立场依然坚定，并将继续支持阿邦佐哈里的领导、愿景及施政方向，全力支持他捍卫砂拉越的权益、利益与未来发展，并推动砂拉越迈向更加繁荣昌盛的目标。

“对于民进党领导层及党内任何人士，我并无个人怨恨。”

“我衷心感谢在我加入民进党期间，所有党同志给予我的合作、友谊与支持。”

“我始终认为，政治立场上的分歧，应当以尊严、成熟及相互尊重的态度来处理。我的决定是基于政治信念与原则，我也愿意坚定地承担这项决定所带来的一切后果。”

“经过深思熟虑，我已经作出最终决定，不会改变。”



