马来西亚艺人和电影在金马奖荣获4个奖项，首相安华在面子书贴文恭贺和感谢他们为国争光，让马来西亚电影在国际影坛上大放异彩。

第63届金马奖颁奖典礼是昨天在台北流行音乐中心举行。

其中，26岁的印裔演员南达古博尔（Nandagopall Mohan）凭借电影《沙央》，荣获最佳新演员奖。

《沙央》是台湾导演汤湘竹的首部剧情长片，集结了监制叶如芬、王礼霖、制片人张炜珍及《富都青年》制作团队，讲述马来西亚东海岸多元族群听障青少年的成长与追梦故事。

南达古博尔也是金马奖创办以来，首位获得此殊荣的马来西亚印裔演员。

此外，摄影师卡迪克维杰（Kartik Vijay）凭借马来西亚导演池家庆执导《黑潮》勇夺最佳摄影奖。

《黑潮》主题曲《一去不返》（Gone With the Tide）也荣获最佳原创电影歌曲奖。该首歌是由片山凉太作曲，葛大为作词、片山凉太和洪佩瑜演唱。

不仅如此，出生于砂拉越古晋，但长时间旅居台湾的国际著名导演蔡明亮的《夜游》，荣获最佳纪录短片奖。

两部电影获FIMI资助

安华在贴文中不忘向《沙央》和《黑潮》两部电影的全体制作团队致以谢意，包括导演、制片人、演员及所有合作伙伴，感谢他们共同成就这两部作品。

“这项令人骄傲的成就，证明马来西亚人才与创意足以打造优质作品，并获得国际肯定，也展现跨国合作制作电影的潜力。”

他也表示，国家电影发展局（FINAS）通过”马来西亚电影制作奖励计划“（FIMI）为这两部电影提供支持，也体现昌明政府持续推动本地电影产业发展的承诺。

此外，他也恭贺以《黑潮》入围最佳男主角的陈泽耀、以 《我们不是陌生人》入围最佳女主角的杨雁雁、凭《沙央》提名最佳女配角的米亚（Mhia Firdaus）和获提名最佳导演的《告别的年代》导演杨毅恒，让马来西亚在国际影坛上受到瞩目。

“希望这份佳绩能激励更多本地艺术工作者继续创作，在国际舞台上为马来西亚争光。”



