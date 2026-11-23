英吉利里议员佐尼可拉永宣布退出民进党，并辞去党内所有职务，自昨日起生效。

不过，他强调，退党并不影响他对砂盟的立场，他仍继续支持原任砂拉越总理阿邦佐哈里的领导。

《砂拉越前锋报》报道，佐尼可表示，他是在审视自身政治原则、未来愿景，以及自身拟议在砂拉越政坛扮演的角色后，作出了是项决定。

他补充，这项决定也考量到了基层支持者的意见与诉求，各方皆期盼砂盟的政治局势保持稳定，尤其是在英吉利里。



