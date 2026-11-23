佐尼可退出民进党，1125宣布新动向
英吉利里议员佐尼可拉永宣布退出民进党，并辞去党内所有职务，自昨日起生效。
不过，他强调，退党并不影响他对砂盟的立场，他仍继续支持原任砂拉越总理阿邦佐哈里的领导。
《砂拉越前锋报》报道，佐尼可表示，他是在审视自身政治原则、未来愿景，以及自身拟议在砂拉越政坛扮演的角色后，作出了是项决定。
他补充，这项决定也考量到了基层支持者的意见与诉求，各方皆期盼砂盟的政治局势保持稳定，尤其是在英吉利里。
英吉利里议员佐尼可拉永宣布退出民进党，并辞去党内所有职务，自昨日起生效。
不过，他强调，退党并不影响他对砂盟的立场，他仍继续支持原任砂拉越总理阿邦佐哈里的领导。
《砂拉越前锋报》报道，佐尼可表示，他是在审视自身政治原则、未来愿景，以及自身拟议在砂拉越政坛扮演的角色后，作出了是项决定。
他补充，这项决定也考量到了基层支持者的意见与诉求，各方皆期盼砂盟的政治局势保持稳定，尤其是在英吉利里。
“我强调，我依然留在砂盟，并继续坚守对砂拉越整体政治愿景与利益的承诺。”
受询及会否转投其它砂盟成员党，佐尼可促请众人静待11月25日的最新动向。
“我仍在砂盟阵，至于最终加入哪一个成员党，大家等到25日便知分晓。”
至于会否在来临选举捍卫原席，他则表示一切全凭阿邦佐定夺。
“上阵与否，全属总理的专属权限，唯有他能拍板决定。”
曾任四党党员
受询及退党是否缘于英吉利里与巴旺阿山选区分配事宜，他重申此举是顺应基层支持者意愿。
他也感谢民进党领导层、党员、支持者在此前给予的机会、历练、良好的情谊。
他重申会继续为英吉利里选民及全砂民众服务，在砂盟旗帜下捍卫本土权益。
佐尼可早年透过砂拉越国民党踏入政坛，于2006年砂选代表该党拿下英吉利里，随后在历届选举中成功首土。
他后来在2011年转投了人联党，虽有又在2014年加入砂团党并任职署理主席。
2021年砂选，佐尼可以1191张多数票击败人联党候选人，蝉联英吉利里议员一职。
随着砂团党2023年宣布解散，佐尼可率众集体加入民进党，随后受委副主席。
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