国会报道

国会公共账目委员会调查发现，国大的法律官员据称曾被献议现金及赞助海外度假，以加快合约审查程序。

公账会主席玛丝今日在国会召开记者会时表示，公账会于6月29日至7月16日期间展开调查，对象包括高教部、国大（UKM）、万宜大学生合作社（KSBB）的高级官员，以及大学前管理层人员。

她说，大学法律顾问办公室长期面对压力，包括有人要求官员在周末工作，以让特定合约优先获得审查。

“反贪会必须调查并提控那些企图通过提供现金贿赂及赞助度假，以插队让法律顾问办公室优先审查档案的人士。”

此外，公账会也调查国大与KSBB之间的协议，即由后者管理大学的教育硕士（SPEND）及教育研究生文凭（DPLI）课程。

玛丝表示，上述协议未获得大学董事会及财政部批准，违反政府采购程序及国大宪法。

“有关协议不符合政府采购程序，也违反国大宪法，因为它们没有获得大学董事会及财政部的正式批准。”

公账会也发现，国大官员在没有获得部门主管书面许可的情况下，在KSBB担任重要职位；而在进行法律尽职调查时，他们的名字却被隐瞒在合作社的原始文件中。

公账会也调查UKM先进与专业教育塑造中心（UKMShape）财务违规事件。其中一项利益冲突涉及一辆用于UKMShape宣传活动的罗里，该罗里登记在一家公司名下，而该公司的拥有者是该中心前主任的孩子。

投诉遭忽视长达8个月

公账会发现，国大前管理层没有对利益冲突投诉采取行动，直到大学领导层更替后才有所行动。

“根据我们对文件及证人证词的审查，公账会总结认为，涉及利益冲突的投诉遭到国大前管理层忽视，时间长达近8个月，直到新领导层展开内部调查为止。”

公账会质疑国大内部调查委员会的独立性，因为其成员是由副校长直接委任。

公账会最初的调查集中于较低职级的官员，却排除包括前副校长在内的高级决策者。不过，调查范围后来扩大至涵盖相关高级官员。

玛丝表示，未来的独立调查小组应由大学董事会或高等教育部委任，而非由副校长委任。

“调查范围必须涵盖最高管理层级的指挥链。”

公账会也批评国大董事会在假设较低层级已进行适当审查的情况下批准协议，同时仅依赖财政部代表在场，却没有确保获得财政部的正式批准。

“大学董事会不能再只是扮演最后批准者的角色，或充当橡皮图章。”

玛丝说，大学董事会中的财政部代表必须在批准提案前，主动审查有关事项是否符合财政部条例。

学费涉及数千万令吉

公账会这次调查也是因为《2026年第一系列总稽查司报告》于2月提呈后，揭露UKMShape存在严重财务违规问题。

初步调查发现，一个未经授权的合作社收取了SPEND及DPLI课程共5074万令吉的学费。

调查也发现，3236万令吉的学费收入没有妥善记录在UKM账目中，而截至2024年12月31日，仍有532万令吉款项尚未收回。

此外，调查发现涉及5名UKM官员在合作社担任重要职位的利益冲突问题，此外，还有594万令吉佣金支付给不符合资格的代理，以及涉及非UKM人员的10万7907令吉海外开销。

玛丝表示，公账会建议禁止公立大学通过第三方收取学费，同时规定所有款项必须直接存入大学的官方账户。

民事诉讼及反贪会调查

此外，玛丝透露，KSBB于5月4日在沙亚南高庭入禀民事诉讼，追讨249万6000令吉。

随后，国大提出反诉，追讨344万令吉未偿还款项，并向UKMShape前主任及KSBB前主席发出第三方通知，寻求追究两人的责任。

PAC建议双方核对账目，以确定尚未解决的索偿金额，同时让法律诉讼程序继续进行。

今年3月，反贪会针对总稽查司所揭露的治理及财务违规问题，开设两份调查档案。

时任反贪会主席阿占巴基表示，调查涉及据称未获得大学董事会批准的学生招生课程，以及涉嫌虚假索偿的问题。

国大此前承诺，将根据内部调查结果采取纪律及法律行动。