上诉庭去年1月改判四名被告表面罪名成立后，印裔少年纳文命案重返乔治市高庭，进入被告答辩阶段。

首名被告拉哥苏丹（J Ragesuthan）今天供称，案发当晚他和另一名被告塔迪山（K Tatisan）只是在汉堡摊嘲弄纳文，未曾袭击死者。

拉哥苏丹向法官莫哈末拉兹迪（Mohd Radzi Abdul Hamid）供称，他和塔迪山当时在敦沙东花园（Taman Tun Sardon）买汉堡，碰见纳文与普雷文（T Previin）——两人案发时分别年仅18岁和19岁。

“我在汉堡摊看见纳文和普雷文。塔迪山和我出言嘲弄纳文，但不记得说了什么。”

“之后，塔迪山和我前往平时聚集的地点，会合哥古兰（S Gokulan）与沙马（Sharmah）。”

据《新海峡时报》报道，拉哥苏丹供称，他们身在Kaki Bukit路时，纳文与普雷文骑摩托车赶到，质问塔迪山为何嘲弄纳文，普雷文随后甚至用头盔殴打塔迪山。

“双方扭打之际，哥古兰和沙马赶来劝架。我看见普雷文用头盔击打沙马，打得沙马当场昏迷。”

他进一步供称，随后一名外号“Belang”的男子介入，骑摩托车载走纳文，普雷文则自行骑车离去。

“塔迪山、哥古兰和我合力把沙马送回家治疗。之后，普雷文、Belang和纳文到底发生何事，我并不知情。”

否认殴打纳文普雷文

接受主控官安里尔（Mohd Amril Johari）副检察司交叉盘问时，拉哥苏丹一再否认他和另3名被告殴打纳文致死伤。

安里尔指称，拉哥苏丹与塔迪山曾以侮辱字眼嘲讽纳文，但拉哥苏丹加以否认。

拉哥苏丹承认，自己确是首度在法庭上声称沙马遭普雷文击昏，但他不同意控方控方说法，即事实上，普雷文和纳文才是受攻击的一方。

控方也指称，塔迪山殴打普雷文并把他抛入沟渠时，拉哥苏丹曾勒住普雷文颈部，更在峇当（Padang Openg）不顾受害者苦苦哀求，继续用头盔痛击纳文；但拉哥苏丹对这些指控一概否认。

否认曾与纳文母亲通话

拉哥苏丹也否认接过纳文母亲山蒂（Shanti）的电话，更否认曾向对方放话，称事情解决前绝不放人。

据称，纳文是在2017年6月9日晚间与普雷文结伴回家途中遇袭，施袭者包括纳文的同校同学。

纳文当场遭人掳走，普雷文则侥幸逃脱，赶往纳文家求救。翌日清晨，纳文被寻获时全身伤痕累累，经送院抢救，终在6月15日傍晚伤重不治。

控方随后援引《刑事法典》第302条文（谋杀），提控拉哥苏丹、塔迪山、哥古兰、沙马及哥比纳（S Gopinaath）五人。

然而，槟城高庭在2023年10月3日裁定五名被告表面罪名不成立，当庭无罪释放；总检察署随后提出上诉。

2025年1月13日，上诉庭推翻高庭裁决，改判除哥比纳外的四名被告表面罪名成立，须出庭自辩。



