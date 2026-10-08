纳文命案回到高庭审理，首被告否认袭击只认嘲弄死者
上诉庭去年1月改判四名被告表面罪名成立后，印裔少年纳文命案重返乔治市高庭，进入被告答辩阶段。
首名被告拉哥苏丹（J Ragesuthan）今天供称，案发当晚他和另一名被告塔迪山（K Tatisan）只是在汉堡摊嘲弄纳文，未曾袭击死者。
拉哥苏丹向法官莫哈末拉兹迪（Mohd Radzi Abdul Hamid）供称，他和塔迪山当时在敦沙东花园（Taman Tun Sardon）买汉堡，碰见纳文与普雷文（T Previin）——两人案发时分别年仅18岁和19岁。
“我在汉堡摊看见纳文和普雷文。塔迪山和我出言嘲弄纳文，但不记得说了什么。”
上诉庭去年1月改判四名被告表面罪名成立后，印裔少年纳文命案重返乔治市高庭，进入被告答辩阶段。
首名被告拉哥苏丹（J Ragesuthan）今天供称，案发当晚他和另一名被告塔迪山（K Tatisan）只是在汉堡摊嘲弄纳文，未曾袭击死者。
拉哥苏丹向法官莫哈末拉兹迪（Mohd Radzi Abdul Hamid）供称，他和塔迪山当时在敦沙东花园（Taman Tun Sardon）买汉堡，碰见纳文与普雷文（T Previin）——两人案发时分别年仅18岁和19岁。
“我在汉堡摊看见纳文和普雷文。塔迪山和我出言嘲弄纳文，但不记得说了什么。”
“之后，塔迪山和我前往平时聚集的地点，会合哥古兰（S Gokulan）与沙马（Sharmah）。”
据《新海峡时报》报道，拉哥苏丹供称，他们身在Kaki Bukit路时，纳文与普雷文骑摩托车赶到，质问塔迪山为何嘲弄纳文，普雷文随后甚至用头盔殴打塔迪山。
“双方扭打之际，哥古兰和沙马赶来劝架。我看见普雷文用头盔击打沙马，打得沙马当场昏迷。”
他进一步供称，随后一名外号“Belang”的男子介入，骑摩托车载走纳文，普雷文则自行骑车离去。
“塔迪山、哥古兰和我合力把沙马送回家治疗。之后，普雷文、Belang和纳文到底发生何事，我并不知情。”
否认殴打纳文普雷文
接受主控官安里尔（Mohd Amril Johari）副检察司交叉盘问时，拉哥苏丹一再否认他和另3名被告殴打纳文致死伤。
安里尔指称，拉哥苏丹与塔迪山曾以侮辱字眼嘲讽纳文，但拉哥苏丹加以否认。
拉哥苏丹承认，自己确是首度在法庭上声称沙马遭普雷文击昏，但他不同意控方控方说法，即事实上，普雷文和纳文才是受攻击的一方。
控方也指称，塔迪山殴打普雷文并把他抛入沟渠时，拉哥苏丹曾勒住普雷文颈部，更在峇当（Padang Openg）不顾受害者苦苦哀求，继续用头盔痛击纳文；但拉哥苏丹对这些指控一概否认。
否认曾与纳文母亲通话
拉哥苏丹也否认接过纳文母亲山蒂（Shanti）的电话，更否认曾向对方放话，称事情解决前绝不放人。
据称，纳文是在2017年6月9日晚间与普雷文结伴回家途中遇袭，施袭者包括纳文的同校同学。
纳文当场遭人掳走，普雷文则侥幸逃脱，赶往纳文家求救。翌日清晨，纳文被寻获时全身伤痕累累，经送院抢救，终在6月15日傍晚伤重不治。
控方随后援引《刑事法典》第302条文（谋杀），提控拉哥苏丹、塔迪山、哥古兰、沙马及哥比纳（S Gopinaath）五人。
然而，槟城高庭在2023年10月3日裁定五名被告表面罪名不成立，当庭无罪释放；总检察署随后提出上诉。
2025年1月13日，上诉庭推翻高庭裁决，改判除哥比纳外的四名被告表面罪名成立，须出庭自辩。
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