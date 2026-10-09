调查寄宿生扎拉死因的验尸庭被告知，扎拉生前曾阻止母亲向学校宿舍的学姐交涉，因为她担心此举会让自己遭受更严重的霸凌。

扎拉的母亲诺莱达（Noraidah Lamat）今天以第81名证人的身份出庭。她指出，自己曾提议安排宿舍舍监、保安人员、涉事学姐及扎拉会面，以厘清女儿所反映的问题。

然而，她今日向验尸官验尸官阿米尔沙（Amir Shah Amir Hassan）供证时说，女儿反对这项提议，因担心学姐事后报复。

“女儿阻止了我。她大概是这样说的：‘妈妈，求求你别这样做。他们可能会对我更不好。她们在宿舍里有一个帮派，很大的帮派。’”

诺莱达是在回应其中扎拉霸凌案其中一名青少年被告的律师吴琼安（Joan Goh，译音）提问时，说明自己在接获女儿投诉宿舍学姐的问题后，曾采取哪些行动。

当律师询问她为何没跟校长或舍监会面，以处理女儿的投诉时，诺莱达表示，尽管女儿先前不愿让她介入，她仍然信任校方的管理层。

“我仍然信任校方，因为这是一所沙巴知名的学校……也是一所宗教学校。”

吴琼安随后指出，扎拉针对其与学姐之间问题的投诉并非个别事件，诺莱达对此表示认同。

不过，当律师进一步追问，既然女儿曾多次投诉，她为何仍没有向校方反映时，诺莱达表示，她从未想过，这所学校竟会发生如此严重的霸凌事件，最终导致女儿丧命。

面对挑衅也不轻易认输

此外，诺莱达不相信，其独生女会从学校建筑物三楼跳下，因为女儿性格开朗、坚强，即使面对挑衅也不会轻易认输。

她在接受青少年被告的另一名代表律师拉姆星（Ram Singh）盘问时，如此表示。后者引述专家此前在审讯提供的证词，指有关证词显示扎拉并非遭人推下楼，而不排除她是自愿跳下去的可能性。

诺莱达表示，根据自己抚养女儿多年来对她的了解，她不相信女儿会作出这样的决定。

“我不相信扎拉会作出这样的决定。因为在我看来，她是一个性格开朗、坚强的孩子，无论别人如何挑衅她，她都不会轻易认输。”

当被要求解释她所指的“挑衅”时，诺莱达说：“这是指她在宿舍期间遭受的嘲笑、霸凌，以及别人给她取的各种绰号。”

称警方没汇报调查进展

诺莱达在供证时也否认，女儿有可能瞒着她承受情绪压力，因为事发前，她并未察觉女儿的行为有任何变化。

她说，根据去年7月13日及14日与女儿的电话交谈，女儿没有表现出任何情绪压力的迹象，尽管两人交谈时，女儿仍不断提起宿舍学姐对她的嘲笑，以及给她取的绰号。

诺莱达指出，在7月14日的通话中，扎拉依然表现得开朗愉快，并兴奋地告诉她，一名叫做瓦娜（Wana）、被称为“Kak Badar”的学姐打算当晚与她见面。

谈及女儿的死亡调查，诺莱达声称，警方从未向她提供明确的调查进展，就连她通过WhatsApp向查案官发送的讯息，也没有得到回复。

另一方面，诺莱达表示，她并不知道全国各地据称曾发起“为扎拉伸张正义”（Justice for Zara，简称JFZ）筹款活动，因为从来没有人就此事与她讨论，也没有人向她告知相关情况。

至于沙巴多个县区设置的“为扎拉伸张正义”广告看板，诺莱达说，她知道有这些看板，但从未获悉是谁负责设置或出资。

扎拉于2025年7月17日在伊丽莎白女王医院（Queen Elizabeth Hospital）逝世。此前一天凌晨，她被发现昏迷在学校宿舍附近的排水沟旁。