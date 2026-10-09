2027财案

政府将修订《1987年陆路交通法令》，规定在酒精或毒品影响下驾驶并造成他人伤害的驾驶者，必须赔偿受害者。

首相安华今日在国会下议院提呈2027年财案时表示，截至今年8月，涉及酒驾或毒驾的致命事故录得28宗。

“这确实令人深感震惊。尽管执法力度加强，但违规情况依然令人担忧。”

“因此，作为更严格的措施，政府将修订《陆路交通法令》，要求受酒精或毒品影响的驾驶者向受害者支付赔偿。”

多宗车祸涉嫌酒驾毒驾

这项宣布是在今年发生一连串涉及涉嫌或证实受酒精或毒品影响的致命车祸后作出。

其中一宗事故发生于3月29日，地点在巴生。一辆汽车驶入对向车道，撞上一辆摩哆，导致33岁摩哆骑士阿米鲁（Amirul Hafiz Omar）丧命。警方表示，该汽车司机的酒精及毒品检测结果呈阳性。

另一宗事故于5月在巴生发生，27岁祖菲卡尔（Zulfiqar Zamir Amirul Nizam）据报在与一辆汽车相撞后丧命。据称，该汽车由一名受酒精影响的司机驾驶，并曾逆向行驶数公里。祖菲卡尔在事故后陷入昏迷13天，最终不治。

交通部长陆兆福今年7月在国会表示，从1月1日至5月31日期间，共录得24宗涉及受酒精或毒品影响驾驶者的致命车祸，而同期此类车祸总数为48宗。

在同样的5个月期间，警方也逮捕了912名涉嫌在酒精或毒品影响下驾驶的驾驶者。

安华今日也宣布，商用车辆将强制安装远程信息处理系统，以监测车速、位置及危险驾驶模式，包括通过酒精检测系统监测。

与此同时，社会保险机构（Socso）将向商用车辆司机提供健康检查礼券，以检测可能影响他们安全驾驶能力的健康状况。

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