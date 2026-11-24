继卷入科技巨头英伟达（Nvidia）的间谍活动调查，美国周一将总部位于新加坡的芯片公司Megaspeed列入贸易黑名单，而马来西亚、新加坡和泰国共7家公司因此遭到制裁。

此前，英伟达共同创办人兼执行长黄仁勋传出涉嫌与中国间谍黄乐发生婚外情。后者据称跟在新加坡和马来西亚营运的Megaspeed关系匪浅，而该企业涉嫌规避美国的出口管制，把人工智能（AI）芯片转运至中国。

黄仁勋之后宣布辞职，但英伟达昨天宣布他回锅。

Megaspeed是一家云端运算公司，也是辉达英伟达的合作伙伴。

列7家公司入“实体名单”

根据财经媒体《The Edge》报道，美国工业与安全局（BIS）通过最终规则将Megaspeed列入“实体名单”（Entity List），而这项规定共涉及7个实体或公司，分别位于马来西亚、新加坡和泰国。

新加坡方面，名单包括Megaspeed International Pte Ltd（又称7Road International）、Apex Enterprise Solutions (Singapore) Pte Ltd，以及Swiftdata Pte. Ltd。

马来西亚方面则有MSFusion Sdn. Bhd.、PT Megaspeed International及Speedmatrix Sdn Bhd；泰国唯一上榜的公司则是Megaspeed (Thailand) Co, Ltd。

根据美国商务部周一提交的文件，上述公司均被列入名单。而美国企业在未经许可下，不得向列入“实体清单”的公司出口商品、软件和技术，而相关许可证申请很可能遭到拒绝。被列入清单的企业也可能更难取得美国原产的零件、软件更新，或知识产权授权。

称有违国安或外交利益

文件摘要指出，美国政府认定，这些公司的行为有违美国的国家安全或外交政策利益。

美国政府表示，列这些实体入名单，是因为它们可能将先进运算产品转运至未经授权的最终用途或最终用户，构成重大风险。

被列入名单的每个实体，如要出口任何受《出口管理条例》（EAR）管制的产品，都必须事先申请许可证，而相关申请将以推定拒绝的原则处理。

美国此次祭出最新限制措施，是在针对Megaspeed芯片出口展开调查后作出的决定。据报道，美国财政部长斯科特贝森特（Scott Bessent）曾表示，早在正式作出决定前数个月，已有多个政府机构支持将这家公司列入黑名单。

美国收紧芯片出口管制

根据美国商务部周一提交的指令，这项决定是由最终用户审查委员会（End-User Review Committee）作出。该委员会由商务部担任主席，成员包括国务院、国防部、能源部，以及在适当情况下参与的财政部，并通过多数票决定增列名单。

不过，相关规定也设有保留条款，允许已经在运输途中的货物，在文件公开供查阅后的30天内完成交付，并继续按照原有的资格条件处理。

这项规定是依据《2018年出口管制改革法》（Export Control Reform Act of 2018）发布，未事先征求公众意见或进行评论。由于有关措施被视为国家安全职能，因此豁免了多项监管程序要求。

这份文件由美国战略贸易副助理部长朱莉亚克尔松斯基（Julia Khersonsky）签署，于11月23日提交，并预定于11月25日刊登在《联邦公报》。

美国商务部之前已规定，若要向马来西亚、新加坡、印尼、泰国或巴西出口、再出口或转移先进半导体，必须取得许可证。

据称，此举同样旨在防止某些外国势力利用基于美国技术的先进计算能力，损害美国国家安全及外交政策利益。