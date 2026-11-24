今天是安华出任首相届满四周年，随着步入他首个五年任期的最后阶段，现也是时候摊开底牌，检视其执政表现了。

尽管他今年支持率表现平平，始终徘徊在50%左右，由他领导的希盟却已在四场州选中接连受挫，其中最近三场更被“蓝潮”横扫。

安华的执政之路并非一帆风顺，但他是否打好了手中的牌？他的首相任期是否让马来西亚变得更好？有哪些方面本可以做得更好？而在第16届全国大选来临之际，他手中是否仍握有一张王牌，足以助他赢得第二个首相任期？

《当今大马》团队围绕这些问题展开讨论，从经济、施政与改革，以及政治三个层面，回顾安华的执政表现。

我们也列出一份安华未来一年应兑现的改革清单，期望他能扭转局势、取得更多政绩，并留下有意义的政治遗产。

经济

Budi 95汽油补贴

正面评价：虽未全面取消燃油补贴，富人仍然可以享有补贴燃油，但将补贴转为目标式援助，是经济政策迈向正确方向的一步。

此外，为了尽量减轻伊朗战争对经济的冲击，政府将每月RON95汽油补贴配额下调至200公升，也值得肯定。

但是：在国际油价仍高于当初削减配额时的水平之际，政府将每月配额重新恢复至300公升，此决定令人质疑。

诚然，部分司机确实需更高的配额。不过，这项决定很大程度上被视为一项民粹举措，旨在挽回希盟持续下滑的声势。

这也削弱政府本身提出的论据。政府此前宣称，80%民众每月的RON95汽油用量少于200公升。同时，这意味着政府须承担更庞大的开销，明年的燃油补贴总额可能超过400亿令吉。

宏观与微观经济

正面评价：安华政府在风雨飘摇的经济环境中，成功稳住国家经济，国内生产总值和政府收入甚至超越原先预估。

这也包括在中国和美国之间维持稳固关系，确保投资与贸易往来持续畅通。

但是：人民依然深受生活成本高涨之苦，安华本人也直认不讳。

不明朗：尽管许多家庭仍面对经济压力，政府过去两年却逐步削减慈悯援助金（STR）受惠者的现金援助，转而增加杂货购物补贴额度，但整体援助金额维持不变。

政府从未公开说明这项调整，也没解释背后的考量，相关细节反而藏在常见问题（FAQ）栏目中，而该栏目仅列出新的援助金额。

诚然，以购物额度取代部分现金援助，或许能让家庭腾出更多现金应付其他开销，也能避免政府援助遭到滥用。但经济学家警告，购物额度缺乏弹性，无法帮助经济拮据的家庭支付房租和各种账单。

治理与改革

透明度

正面评价：《政府采购法》将提高政府采购决策的透明度。从明年起，公众将可查阅政府项目及合约的相关详情，同时也将设立仲裁庭，让承包商有渠道提出申诉及反映问题。

这项法案被寄予厚望，外界认为它有望防止未来重演一马公司（1MDB）这类涉及巨额资金的丑闻。

但是：批评者指出，法案赋予财政部长过大权力，包括允许部长豁免法定机构、地方政府或其他政府实体遵守这项法令。

改革中：随着政府准备将修订的《资讯自由法》重新提呈国会，外界期待能够进一步提高政府运作的透明度。

然而，外界对安华政府能否兑现承诺仍存疑虑。政府早前提出的法案草案曾受到猛烈批评，原因是草案保留《官方机密法令》，同时为公众获取资讯设置重重障碍。

体制改革

改革中：安华能否兑现修订两项重大法案的承诺，备受关注。这两项法案分别涉及拆分总检察长与检控官职权，以及限制首相任期。

从纸面议席数量来看，安华政府拥有足够国会议员支持来通过这两项法案。不过，在法案正式通过前，《当今大马》暂不将它们列为改革政绩。

但是：拆分总检察长与检控官职权的修法，以及允许国会审查检控官人选的机制建议，引出了一个重要问题：既然朝野对加强人事任命监督已有共识，为何同样的机制没应用在反贪会主席等其他重要职位的任命？

负面评价：安华尚未落实的一项重大改革，是让司法委任委员会（JAC）摆脱首相的影响力。安华上任不久后，统治者理事会就曾要求他落实这项改革。

司法委任委员会去年反而卷入丑闻，浮现有关其运作遭到干预的指控，而安华委任的委员会成员也受到审视。

《1963年马来西亚协议》（MA63）

正面评价：在落实《1963年马来西亚协议》及赋予沙巴和砂拉越更多自主权方面，安华取得的进展可谓历任首相之最，而两邦获得的特别拨款也创下历史新高。

负面评价：尽管首相已同意给予东马三分之一的国会议席，但这本应是他上任后最早拍板落实的事项之一，而没理由拖了将近四年。

这项工作原本可以配合选举委员会重新划分砂拉越州选区的工作一并进行。然而，如今却变成另一项独立程序，预计赶不及在下一届全国大选前完成。

人权

正面评价：政府将企图自杀行为除罪化，以符合国际标准。自杀应被视为需要关怀与照顾的心理健康问题，而非交由刑事司法制度处理。

加上安华上任首年废除强制死刑，这些都是重要的人道主义政策，预计将带来长远影响。

负面评价：尽管政府曾承诺废除《煽动法令》及其他恶法，但多年来在这方面毫无进展，甚至还为援引《煽动法令》的做法辩护。

直到今年8月29日，安华才表示，所有殖民时代遗留下来的法律都必须废除，但他并未具体说明哪些法律将被废除。

负面评价：在安华执政期间，警方及监狱官员涉嫌滥权和虐待的事件依然持续发生，较受关注的案例包括太平监狱事件、诺里兹旺（Noorizwan Zulkefly）扣留所死亡事件和榴梿洞葛枪击案。

选区拨款

正面评价：全国所有国会选区都有资格获得政府提供的发展拨款。

负面评价：然而，只有执政党国会议员有权管理这笔拨款。至于在野党选区的拨款，则交由政府协调员处理，这种做法与纳吉执政时期的安排并无太大分别。

安华坚持国会议员必须与政府谈判，或签署信任与供应协议（CSA）才能获拨款，这不仅违背希盟在第15届全国大选竞选宣言中承诺平等分配选区拨款的立场，也让执政党国会议员比在野党议员占尽优势，同时剥夺在野党议员更好服务选民的能力。

如果安华和希盟在下届大选落败下野后，也无法获得选区拨款，这个课题恐将成为纠缠安华和希盟的政治包袱。

草率制定政策

负面评价：安华政府似乎有一种倾向，就是在政策尚未准备就绪之际，便仓促作出宣布。

例如，政府在没准备好其他替代法令的情况下，将电子烟产品使用的液态尼古丁从危险毒品法令管制名单移除，导致未成年人在相当长一段时间内，可以合法购买尼古丁产品。

另一个例子是，政府决定加速落实2027年让六岁儿童自愿提早入读小学一年级的措施，尽管学校方面尚未做好准备。政府原本建议通过资格测试，评估有关儿童是否适合提早入学，但这项建议在公布仅一周后便撤回。

此外，政府也曾规定从2025年起，学生必须佩戴马来西亚国旗徽章，但这项措施在推出数周后便改弦易辙。

政治

拯救阿末扎希

负面评价：安华出任首相首年仅五个月，便通过内政部长赛夫丁纳苏丁出手，阻止巫统被吊销注册。当时，巫统决定在党选中不开放让其他人挑战阿末扎希的党主席职。

如今，安华正为此付出代价。阿末扎希和巫统正逐渐疏远希盟，不仅在选举中重挫希盟，也开始另谋政治出路，甚至可能与国盟结盟，在下一届全国大选中赢得执政权。

尽管表面上是为了遵从国家元首谕令，而合组团结政府的巫统，仍是希盟在联邦政府盟友，但双方频频公开交锋，不仅削弱政府稳定，也动摇安华掌权的地位。

党内管理一团糟

负面评价：公正党长期存在派系斗争，而这个问题延续至安华出任首相期间。

尽管身为党主席的安华声称不偏袒任何一方，但党内矛盾最终在2025年党选期间浮上台面。原本，安华和时任署理主席拉菲兹都预料能够蝉联原职。

然而，当反拉菲兹派系推举安华的女儿努鲁依莎挑战拉菲兹时，安华并未介入。

虽然努鲁依莎最终胜出，但这场胜利对安华阵营而言可谓得不偿失。她当选后一直保持低调，最终在一年后辞职。

另一方面，拉菲兹如今另起炉灶成立同心党，对公正党和希盟形成新的竞争压力。

阿占巴基与贪污问题

负面评价：安华经常高调宣示打击贪污的决心，但碍于政治现实的考量，实际行动却未能兑现承诺。沙巴探矿准证丑闻正是例子，甚至连安华的亲信也牵涉其中。

尽管两名沙巴政治人物、吹哨者兼涉嫌行贿者的刁健城，以及安华前首席政治秘书三苏依斯干达（Shamsul Iskandar Md Akin）均已面控，但其他在丑闻中被点名的重要人物，包括安华的盟友沙巴首长哈兹兹，至今却未受到任何正式施压。

对于企业黑帮的指控，政府的应对行动同样迟缓。安华核心圈子的另一名成员法哈斯（Farhash Wafa Salvador Rizal Mubarak）也被指与此案有关。

此外，还有阿占巴基的问题。尽管外界不断提出批评，安华仍三度延长阿占巴基出任反贪会主席的任期。阿占巴基最终在持股丑闻曝光后退休，而他也被指涉及企业黑帮丑闻。

阿占巴基和法哈斯均否认针对他们的指控。

安华最近承诺，若法哈斯或阿占巴基的名字出现在企业黑帮案的调查中，他不会包庇任何一人。然而，这项调查却拖延了相当长的时间才启动。

至于阿占巴基涉及的持股问题，调查早在3月便已完成，但至今我们仍不知道最终调查结果如何。

族群关系

负面评价：安华声称不同种族的人都是他的孩子，但有时这番话听起来却显得空洞无力。

外界对他的批评包括：他被指欺压一名要求教育制度落实绩效制的印裔女学生；他处理吉隆坡兴都庙争议的方式，以及针对“非法兴都庙”所发表的言论（他后来已为此道歉）。此外，面对带有种族色彩的言论，他的回应往往慢半拍，尤其是涉及巫统时。

安华在这些课题上的立场，被视为试图争取更多马来选民支持、扩大希盟支持基础的一部分。然而，这些努力收效甚微，而且往往以牺牲非马来社群的利益为代价，而后者原本是希盟的主要支持群体。

愿望清单

要在短短一年内立法并不容易，尤其是安华能否获得第二个任期，目前仍是未知数。

尽管如此，我们相信，只要安华展现足够决心，仍有一些事情是可以办到的。况且，这些事项大多已载入希盟2022年的竞选承诺。

废除《煽动法令》

对安华而言，这是垂手可实现的目标之一。他早表明，落伍的殖民时代法律应废除。如今，他只需下达指示，让国会通过废除《煽动法令》。

也没有必要另立替代法令，因为现有的《刑事法典》条文应该已足以应对相关问题。

选举改革

领先者当选制（FPTP）加上迟迟未解决的选区划界不公（gerrymandering）问题，显然已经行不通了。这不仅对希盟不利，对选民而言也是如此。

以马六甲州选为例，该州有29.3%的选民投票支持希盟，但希盟最终只赢得14%的议席。

解决之道或许就在于选举改革委员会（ERC）的报告中。这份报告是希盟第一届政府委托制定的，但至今大部分内容仍未公开。解密公开这份文件，应当列为优先事项。

另一项容易落实的改革，则是扩大邮寄投票权，让居住在西马的东马选民，以及居住在东马的西马选民，都能享有邮寄投票的权利。

平等拨款与政治献金法

安华应兑现希盟竞选宣言的承诺，向所有国会议员提供平等选区发展拨款，且不附带任何条件。如果未来希盟沦为在野党，安华的联盟也会感谢他立法制度化这项拨款机制。

同样的，安华政府也应优先通过《政治献金法令》。无论未来由谁执政，我们都不能让另一宗“阿拉伯捐款人”丑闻重演。

体制改革

安华可赋权国会设立委员会，检讨《1972年官方机密法令》下的文件保密分类，涉及国家安全的事项除外。

除了推进中的总检察长和检控官职权拆分改革，安华也可立法赋予检控官、警方和反贪会高层官员的任期保障，确保他们不会因在任首相的决定，而遭任意缩短任期或提前撤换。



