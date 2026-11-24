第三场人民仇贪集会将于本周六在吉隆坡Sogo商场外举行，并提出多项诉求，包括要求政府暂停前首相纳吉的居家服刑令。

这场集会由学生及青年团体组成的人民仇贪秘书处号召，将于本周六下午2点开始。

马来西亚人民倡导集会（Himpunan Advokasi Rakyat Malaysia）昨晚在Threads分享的一张海报中，如此写道。

“本月28日（周六）在吉隆坡Sogo商场将有一场反贪污抗议集会。”

“我们将从Sogo商场一路‘冲撞’至独立广场，对抗贪污。下午2点见！”

根据宣传海报，这场集会也将矛头指向前反贪会主席阿占巴基，以及商人法哈斯。

上周，人民仇贪秘书处在隆雪华堂召开记者会，促请政府在针对纳吉居家服刑令的司法挑战有结果之前，暂停执行有关命令，并解释允许纳吉在家中服完SRC国际公司贪污案剩余刑期的法律依据。

首场人民仇贪集会（Himpunan Rakyat Benci Rasuah）于去年1月25日在吉隆坡举行，旨在要求当局迅速对所有涉及贪污案件的政治人物采取行动、透明调查所有贪污指控，并要求所有政治领袖表明致力于终结贪污的决心。

随后，第二场集会于去年6月28日在吉隆坡市中心举行，当时警方与示威者一度对峙。