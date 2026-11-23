国会报道

首相署（联邦直辖区）部长杨巧双反击批评者，指摘对方之所以紧咬隆雪华堂地价争议，仅仅是因为此事涉及华团与行动党籍部长。

杨巧双今日为辩论总结时，再次捍卫隆雪华堂地价从460万令吉调降至1000令吉的决定。

“我由衷相信，如果今天的联邦直辖区部长不是来自行动党的我，这件事根本不会被带进这个议会厅。”

“我出任这个职位已有十个月，对此深信不疑。”

“就因为这个个案涉及隆雪华堂这个华团，以及一名行动党籍部长，他们便认定是我批准的。”

“这正是他们如此紧咬不放的原因。”

他感慨，自己致力保护吉隆坡珍贵土地、绿肺、防洪蓄水池，外界反应却相对冷淡，与隆雪华堂课题引来的高度关注形成鲜明对比。

此前，在野党国会议员连番质疑隆雪华堂享有优待，追问杨巧双是否介入左右相关决定。

“委员会无华裔行动党员”

杨巧双说明，调降地价的决定是由吉隆坡联邦直辖区土地委员会拍板，委员会是由政府首秘所领导，成员皆为高级公务员。

“委员会成员全数是马来人，批准这项申请的土地委员会里，根本没有任何华裔行动党员。”

他补充，这番话旨在反驳今日辩论期间，有议员影射隆雪华堂相较清真寺获得了特殊优待。

伊党本同国会议员阿旺哈欣随即抗议他提及种族课题，强调公务员无论什么族群，都必须廉洁履行职责。

“但更改土地用途的建议源自于你，整件事就是从那里开始的。”

伊党尤仑国会议员阿都甘尼则是追问他是否有权修改委员会定下的地价，杨巧双连声回应，“我没有权力，我没有权力。”

她也点出部份国会议员的诉求自相矛盾，并指出国会公共账目委员会曾建议由联邦直辖区部长出任土地委员会主席。

“既然下议院内部立场如此分裂，政府机构又该如何做决定？”

援引七宗先例佐证

杨巧双也列出吉隆坡过去曾获批1000令吉象征式地价的七个机构，驳斥隆雪华堂获得特殊待遇的说法。

这七个机构包括端姑拜润基金会（Yayasan Tuanku Bainun）、奉献福利组织（Pertubuhan Bakti）、全国妇女组织理事会（NCWO）、儿童福利理事会、红新月会、陈氏书院、马来西亚羽总。

“这七个先例清楚表明，这并非什么新鲜事。隆雪华堂是援引（1995年吉隆坡联邦直辖区土地条例）第10条文获批，当中绝无任何优待。”

隆雪华堂最初于2025年9月申请延长99年地契，当局当时估算的地价为460万令吉。

隆雪华堂随后要求减免地价及申请永久地契，并且申请将土地用途从商业重新批转为机构用途。

土地委员会于今年9月批准了这项修订申请，但地契仍维持最长99年的租赁期限。

杨巧双解释，当局是依据《1995年吉隆坡联邦直辖区土地条例》第10条文，并考量土地用途限制及隆雪华堂自2007年列为国家古迹的地位，才将地价定为1000令吉。

“所以，这1000令吉绝非凭空掉下来的。”

针对外界认为隆雪华堂单靠出租礼堂便足以应付日常开销，杨巧双予以反驳，指出礼堂租金收入尚不足其营运与维修总成本的20%。

她补充，隆雪华堂自2007年领取政府古迹维护拨款后，尽管日后多次提出申请，至今未再获得任何拨款。

这场辩论耗时甚长且频频遭打岔，副议长南利也不禁感叹议程罕见超时。