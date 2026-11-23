民进党副主席黄顺舸及原任英吉利里州议员佐尼可拉永退出民进党及辞去党内所有职务后，民进党主席张庆信强调，当初同意接纳砂全民团结党（PSB）成员加入民进党（PDP），从未附带任何条件。

张庆信今午接受媒体采访时严正澄清，当初同意接纳砂团党成员加入民进党，完全是基于维护砂拉越政局稳定、巩固砂盟内部团结，以及推动砂拉越长远发展的共同利益。

他说，双方签署的谅解备忘录从未附带任何议席、官职或个人政治安排的保障条件。

他强调，任何人都有权决定自己的政治去向，但绝不能因为个人政治诉求未获满足，就将责任归咎于民进党，更不能利用未经证实的议席安排或候选人传言，误导外界对党的判断、企图粉饰自身的丑态。

“你要离开，是你的选择，我尊重。但是，请不要因为个人的政治要求没有获得满足，就反过来把责任推给党。我们当初是为了砂拉越的团结与发展走到一起，不是为了满足任何人的个人政治条件。”

张庆信指出，民进党最高理事会目前尚未针对两人的辞职召开会议，因此，作为党主席，他现阶段无法断言党会否采取其他处理方式。

“最高理事会还没有开会，这必须交由党内机制讨论。”

询及其对此事作何感受时，张庆信表示并无特别的感受，只是心寒，其余一切则交由人民评定，

不过，他认为，既然有关争议已在外界持续发酵，甚至出现将议席问题归咎于党领导层的说法，他有必要把整个过程公开交代，以正视听。

没有其他条款约束

张庆信回顾，当初推动砂团党成员加入民进党，是希望进一步巩固砂盟内部的团结与和谐。

为此，他特别委任该党署理主席牵头成立委员会，负责与有关方面进行接洽、商讨及协调，希望以务实和诚意推动整合。

他强调，在整个过程中，自己始终坚持一项最重要的原则，即合并不可以具有任何附带条件。

张庆信指，当初两党达成合作共识，是有双方正式签署的谅解备忘录为证。文件最为关键的第三条款，明确写道：“双方均不受任何其他条款和条件约束。”

“既然双方已在白纸黑字的文件中明确确认不存在其他附带条件，自己应该清楚不应在个人政治诉求未获满足时，擅自重新诠释当初的合作共识，更不能以所谓‘当初加入民进党的目的未获实现’为由，将责任推卸给党。”

未提交任何候选人名单

针对外界传出黄顺舸因未获提名继续出战巴旺阿山而决定离开的说法，张庆信在回应时指出，他从未向砂盟领导层正式提交任何选区的候选人名单，也没有正式推荐任何人为来届砂拉越州选候选人。

他指出，有关议席及候选人的讨论，是今年9月在一次与砂盟领导层会面时，因谈及联盟内部权力分享问题而延伸出来的课题。

当时，讨论涉及黄顺舸的年龄及未来接班安排。他表示，自己也是在讨论过程中意识到黄顺舸已届85岁，因此认为，如果年龄确实是领导层考虑候选人的因素，那么就有必要讨论接班及年轻一代接棒的问题。

“砂盟主席阿邦佐哈里公开提及候选人的年龄、服务年资及让年轻一代接棒等因素，均有必要纳入候选人推荐的考量因素中。黄顺舸自己也曾经发信息给我，提到砂盟主席所表达的看法。这些信息我都有保留。”

“我只是与砂盟领导层讨论有关问题，连正式决定都没有作出，为什么现在却把责任推到我和党身上？毕竟，砂盟主席才是决定最终候选人的决策者。”

议席归属尚未决定

张庆信也对近期围绕英吉利里与巴旺阿山议席的传言表示不解。

“砂盟领导层都还没有对这些议席作出最终安排，但是已经长达2个月之久，外界不断传出有关议席已经归属人联党（SUPP），甚至有人声称，这两个席位的原任如果要继续成为候选人，就必须先转投人联党，才能再上阵。”

“砂盟领导层什么时候作出这样的决定？既然领导层还没有正式决定，为什么有人可以在外面讲得好像一切都已经确定？”

“坊间甚至还有一项说法，即有关于佐尼可拉永接受人联党献议，转投该党，以便换取选候选人资格及砂拉越助理部长职位的说法。是真是假，我不知道，但倘若属实，那确实令人匪夷所思。”

“原来一个政党还可以通过这样的方式来进行政治操作？这种打着‘为人民服务’旗号的政治手段与作风，究竟是为了人民，还是为了个人的政治前途？我不愿妄加评断，就交由苍天审视，也让人民自行判断。”

“如果真的有这样的安排，应该由砂盟领导层正式作出决定。而不是有人在外面讲这个议席已经归谁、那个议席又归谁；结果就还反过来把责任推给民进党。”

张庆信也持质疑佐尼可拉永的立场。

“我想问，这究竟是把人民利益还是砂拉越的发展放在第一位，还是把自己的政治前途和官职放在第一位？我相信对方自己心里有数。”

张庆信强调，党当初为了接纳砂团党成员，破例在党内组织及人事安排上作出相当大的让步；根据党原有规定，新加入的党员一般必须经过两年，才有资格担任相关党职。

然而，为了让原砂团党成员能够尽快融入民进党这个大家庭，避免他们在组织整合过程中被边缘化，他亲自给予特别考虑，豁免有关限制。

“民进党原有50个最高理事会党职。早在2023年党代表大会，我们已有保留部分职位空缺，砂团党成员加入后便陆续填补了这些高职。今年代表大会，党更推动将领导层职位从50个增至65个，惟有关安排仍须完成党章修订程序。我们不仅破例接纳他们进入领导层，如今更计划扩大领导架构。难道这还不足以证明我们的诚意？”

“我们是希望大家真正成为一家人，一起把党建设好，把民生服务做好，把砂拉越经济推进。”

“我们党还做得还不够吗？民进党对他们还不够好吗？这种操作岂不是端起碗吃饭，放下碗骂娘？”

他也透露，当初双方商讨整合时，对方曾表示将有约4万人加入民进党，但如今对外提及的数字却变成8300多人；而根据党内部系统核查，目前来自有关方面的入党申请记录更是不足7000人。

保留采取必要行动的权利

张庆信也针对黄顺舸在宣布退党后，不断强调继续支持砂盟及阿邦佐哈里领导的说法提出质疑。

“任何政治人物都有权表达对砂盟的支持，我们当然欢迎任何愿意共同维护砂拉越利益的人士。”

“但是你今天口口声讲支持砂盟、支持我们总理；但是你也应该回头看看，过去自己是怎样骂我们总理的。现在是否感到后悔？”

他也发出严正警告，任何人如果有自己的政治盘算，就应该坦诚面对，不应把个人决定包装成民主进步党的问题。

“如果你有自己的政治议程，想争取议席，甚至想拿议席来作政治交易，那是你自己的事情。不要把我们党拖下水！民进党不是任何人的政治筹码！”

“不要把责任推给党。我们已经尽了最大的努力，也已经给予足够的尊重和安排。如果继续发表失实指责，将个人政治议程归咎于党，党将保留采取必要行动的权利。”

张庆信表示，他此次公开回应，是希望一次过把事实讲清楚，不愿让未经证实的说法继续损害民主进步党的声誉及党内团结。

他最后严正警告，如果有关人士继续发表失实指责，将个人政治议程归咎于民进党，党将保留采取必要行动的权利。

今日较早前，民进党副主席黄顺舸宣布即日起退出民进党，并辞去所有党职。

此外，英吉利里（Engkilili）州议员佐尼可拉永（Johnichal Rayong Ngipa）宣布退出民进党，并辞去党内所有职务，自昨日起生效。



