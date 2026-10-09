2027财案

政府同意，暂缓月入2500令吉或以下的国家高等教育基金（PTPTN）借贷者偿还贷款。

此外，首相兼财政部长安华今日在国会下议院提呈2027年财政预算案时指出，月收入介于2500至3000令吉的借贷者，每月最低还款额则定为50令吉。

他说，预计超过40万名PTPTN借贷者将从这项措施中受惠。

“PTPTN是有志升上大学、继续深造的国民的重要支柱。”

“因此，政府同意在2027年暂缓月收入2500令吉或以下的借贷者偿还贷款。”

“至于月收入介于2500至3000令吉的借贷者，每月最低还款额仅为50令吉。”

安华指出，为鼓励借贷者有规律地偿还贷款，政府也将向没有拖欠还款、并持续按时还贷的借贷者提供10%折扣。

他补充，政府也同意向代员工偿还PTPTN贷款的雇主提供税务扣减，这项优惠适用于2027年1月1日至2028年12月31日期间所作出的还款。

加快建大学生宿舍

另一方面，安华表示，政府正与官联投资公司（GLIC）合作，加快落实大学生住宿计划。

他说，马来亚大学学生宿舍计划首阶段预计于2031年竣工，届时将惠及该大学1万名学生。

此外，退休公务员基金局（KWAP）将投资7亿5000万令吉，推动Vista Kampus计划，在6所指定大学兴建学生宿舍，其中包括苏丹再纳阿比丁大学（UniSZA）及玛拉工艺大学（UiTM）。

扩大昌明学生厨房

为持续保障大学生的福利，政府也将把“昌明学生厨房”（Dapur Siswa Madani）计划扩大至理工学院及师范学院，并拨款2000万令吉。

安华说，该计划将提供烹饪器材、食物援助，以及售价5令吉的“学生关怀餐”（Menu Kasih Siswa）。

值得一提的是，PTPTN贷款问题与希盟关系密切，该联盟过去在竞选期间经常谈及借贷者所面对的还款负担。

例如在第14届全国大选期间，希盟承诺，月收入低于4000令吉的毕业生可暂缓偿还PTPTN贷款，同时废除将未能偿还贷款者列入黑名单的政策。

然而，希盟于2018年执政后，未能落实有关暂缓还贷的承诺。

同年11月，时任高教基金局主席旺赛夫（Wan Saiful Wan Jan）代表政府为未能兑现承诺致歉，并表示财政限制是无法落实有关措施的原因。