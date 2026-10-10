马来西亚与印尼网民因足球掀起的口水战，已升级为抵制印尼产品的行动。

事件始于印尼刚在点球大战中击败泰国，夺得2026年国际足联东盟杯（FIFA Asean Cup）冠军。

赛后，男性个人护理品牌Kahf在社交平台Threads发布贴文，形容印尼处于“不同层次”，凌驾于东盟其他国家之上，随即引发反弹。

该贴文附上一张图，画面中有一条写着“小心，层次不同”（hati-hati beda level）的警戒带，印尼国旗置于警戒带上方，而马来西亚、泰国、越南、菲律宾、新加坡、寮国、缅甸、东帝汶及澳洲的国旗则排列在警戒带下方。

马来西亚与印尼网民之间的摩擦由来已久，多年来双方曾因各种议题发生争执，其中包括马来西亚雇主虐待印尼籍家庭帮佣的问题。

2022年，时任内政部长韩沙再努丁曾代表政府保证，类似的家庭帮佣虐待事件不会再重演。

近期，影响马来西亚数月的烟霾问题，也引发两国网民之间的争论。

然而，这场足球争端引发的抵制行动规模更大。马来西亚网民纷纷呼吁抵制Kahf，甚至将矛头指向其他在马来西亚市场销售的印尼品牌。

抵制行动有效用吗？

抵制行动并非新鲜事。此前，马来西亚消费者也曾因以色列政权袭击巴勒斯坦，而在具影响力的组织如马来西亚抵制、撤资、制裁运动（BDS Malaysia）推动下，发起抵制跟以色列及美国有关联的产品。

有报道指出，消费者抵制行动已对美国及以色列相关产品的销售造成显著影响。

2024年，本地星巴克营运商成功食品有限公司（Berjaya Food Berhad）在截至2024年3月31日的第三财季蒙受3316万令吉税前亏损，而上年同期则录得2539万令吉盈利，业绩下滑直接归因于抵制行动。

同期，该公司营业额近乎减半，从2亿6585万令吉大幅下滑至1亿3865万令吉。

该公司直接将业绩大幅下滑归因于消费者因西亚冲突，而产生的抵制情绪。

在此之前，马来西亚麦当劳于2023年12月针对马来西亚BDS组织发起的产品抵制行动，入禀法院提出诉讼。

作为马来西亚麦当劳特许经营商的Gerbang Alaf Restaurants私人有限公司，针对快餐连锁店蒙受的损失，提出600万令吉索赔诉讼。

诉讼要求的赔偿包括300万令吉的营收损失、150万令吉的裁员员工赔偿，以及150万令吉的过期物资损失。

从这些过往案例来看，公众在最新一轮抵制行动中展现的团结，预计也将冲击印尼产品，尤其是Kahf，以及其他受欢迎的品牌，如Mie Sedaap和营多面（Indomie）。

印尼品牌有可能重蹈星巴克和麦当劳的覆辙。若争端迟迟无法化解，供应印尼美食的餐馆，例如提供印尼炸鸡（ayam penyet）和印尼香料捶打炸鸡（ayam gepuk）的餐馆，也可能受到影响。

不过，预计这波抵制行动的冲击不会像针对以色列相关产品的抵制行动那么严重，因为此次争端主要源于网络上的足球竞争与愤怒，而非宗教情绪或涉及生命损失的冲突。

道歉就够了吗？

面对舆论反弹，Kahf随后在社交媒体账号上就争议贴文发表道歉声明，承认有关做法“不可接受”。

该公司在Threads发表的声明说：“这未体现我们的价值观，也不符合我们作为一个品牌所坚持的尊重原则。”

“马来西亚与印尼社群之间的联系，一直建立在兄弟情谊与相互尊重之上。我们致力于在不同国家与文化之间秉持同样的尊重。对于未能履行这项承诺，我们承担全部责任。”

“我们已删除有关贴文，并承诺今后会做得更好。对于此次事件造成的所有失望，我们诚挚道歉。感谢大家要求我们为自己的行为负责。”

绰号Jojo，曾与该品牌合作的马来西亚泰拳手约翰加扎利（Johan Ghazali）也对此事发表看法，呼吁公众继续支持Kahf。

他在Threads发文说：“显然，Kahf团队犯了一个相当愚蠢的错误，但每个人都会犯错。只要他们道歉，我可以接受。”

然而，身为Kahf品牌大使的歌手兼演员阿里夫萨达（Alif Satar）则持不同看法。他强调，单纯道歉不足以平息这场风波，该品牌必须重新赢回消费者的信任，并指不能纵容贬低一个国家的任何行为。

这场争议也促使消费者及商界人士发声，其中包括知名企业家阿里夫苏克里（Aliff Syukri）。他们呼吁马来西亚人将注意力放在支持本地产品上，而不是让外国品牌借此获得免费宣传。

冀维护双边关系

印尼驻吉隆坡大使馆也注意到近期抵制印尼品牌的呼声，以及Kahf发表的道歉声明。

该大使馆向《当今大马》发文告说：“我们希望这件事能以建设性的方式，在相互理解的精神下获得处理。”

“我们深知，尊重彼此的国家认同、价值观与敏感性至关重要。”

“作为亲密的邻国，印尼与马来西亚拥有共同利益，那就是维护两国友谊，并加强经济合作，让两国人民共同受益。这也包括促进两国企业与社群之间的良好关系。”