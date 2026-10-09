2027财案

首相兼财长安华宣布，2027年慈悯援助金（STR）每月可获最高150令吉，慈悯基本援助金（SARA）则每年1800令吉。

他今日提呈明年度财案时也宣布，昌明慈悯促销活动及昌明农业促销活动不仅通过普通零售店进行，亦包括自动贩卖机。

其余与慈悯援金、慈悯基本援金、慈悯促销活动等的利好消息如下：

2027年的STR和SARA拨款从150亿令吉增至160亿令吉，所有STR受惠者每月可获得最高150令吉或每年1800令吉的SARA援助。

18岁及以上的非STR受惠者的大马公民，将在开斋节前及配合国家独立70周年庆典，分两次获得100令吉的SARA援助。

允许民众在全国216个联邦农业销售局（FAMA）旗下的农民市集或乡区市集，使用SARA购买湿货及新鲜农产品。

SARA合作商家目前达1万5000个营业场所，包括6800家小型零售店及合作社，明年将进一步扩大至10万小型零售店。

明年补贴、援助及奖励金总拨款超过800亿令吉，其中燃油补贴预计维持在400亿令吉，社会福利局援助接近33亿令吉。

昌明慈悯促销活动及昌明农业促销活动的拨款，从6亿3000万令吉增加至7亿5000万令吉，目标举办3万5000场促销活动，其中3万场慈悯促销涵盖所有州选区，重点增加乡区、廉价房屋区及人民组屋计划。

促销活动不仅通过普通零售店进行，也将包括自动贩卖机；同时昌明慈悯批发促销活动则协助小商贩。

另外5000场昌明农业促销活动，以低于市价最多30%的优惠价格，销售鱼类、鸡肉、蔬菜及水果等新鲜农产品。