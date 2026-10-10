根据卫生部通过全国78家指定医疗机构对烟霾相关疾病进行的监督，呼吸道感染病例增加10.43%，结膜炎病例则激增26.47%。

卫生部今日发文告指出，呼吸道感染病例从第39个流行病学周（ME39）的3509宗，增至第40个流行病学周（ME40）的3875宗，增幅达10.43%。

同期结膜炎病例从102宗增至129宗；哮喘病例则从535宗降至462宗，减少13.64%。

“鉴于暴露于受污染空气可能影响健康，尤其是儿童、乐龄人士、孕妇，以及患有心肺疾病者，卫生部将继续加强对烟霾相关疾病的监督。”

建议戴N95等合适口罩

卫生部也关注目前国内多个地区面临烟霾情况，截至今早8点，全国共有32个空气质量监测站的空气污染指数（API）处于“不健康”水平（101至200点），涉及8个州和2个联邦直辖区。

因此，卫生部劝请公众，尤其身处空气污染指数处于不健康水平地区的人士采取预防措施，包括避免或暂缓户外活动，特别是较容易受到烟霾影响的儿童、乐龄人士，以及心肺疾病患者。

卫生部也建议，若在烟霾情况下必须外出，应佩戴N95等合适的口罩；若能见度受限，驾驶人士应放慢车速，或将车辆停在安全地点。

公众受促定期通过环境局官方渠道查询空气污染指数，并根据所在地区的空气质量水平采取适当的预防措施。

“卫生部呼吁公众时刻保持警觉，减少接触烟霾，并以自身和家人的健康为优先。”