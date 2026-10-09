由于国内多个地区目前受到烟霾影响，原定于明日在武吉加里尔举行的2026年全国国家体育日（HSN）庆典将展期，直至另行通知为止。

青年及体育部今日发文告说，新的日期胥视空气素质恢复至适合安全进行户外活动的水平而定。

该部指出，这项决定是出自青体部长莫哈末道菲（Taufiq Johari）的建议和同意，同时也感谢国家元首苏丹依布拉欣关注国内烟霾情况并发布相关谕旨。

青体部表明，这是当局采取的主动和预防措施，以避免参与者、主办单位和公众面对任何健康风险。

“在与相关政府机构进行详细讨论后，青体部已审视在当前情况下举办大型活动可能带来的影响。”

“人民福祉始终是青体部的首要考量，因此已充分考虑公共卫生，以及所有相关人士的安全。”

部分州属活动照跑

不过，青体部指出，各州和其他阶层和地点的国家体育日活动是否如期举行，则取决于当地情况，以及各自行政当局的决定。

青体部指出，截至这份文告发布时，吉隆坡、雪兰莪、柔佛、吉打、槟城、森美兰和马六甲已宣布展延国家体育日庆典。

至于彭亨、登嘉楼、吉兰丹、玻璃市、霹雳、沙巴、砂拉越和纳闽的国家体育日活动，则将按原定计划举行。

青体部也呼吁全民应减少户外体育活动，并时刻遵守卫生部和环境局不时发布的健康建议与指南。