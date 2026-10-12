在E组末轮收官战中，大马17岁以下（U17）女足国家队以0比4惨败于印度，晋级明年中国U17女足亚洲杯的希望化为泡影。

而印度则凭此胜绩锁定明年正赛席位，大马队则屈居小组第二。

不过，首相安华昨晚在面子书贴文，强调虽然挫败，但大马队的“拼搏精神”值得肯定。

“赞许球员们在整场赛事中展现的付出与勇气。愿这次的历练化为前行的动力，在未来的赛事中越战越勇，再创佳绩。”

“马来西亚，继续昂首迈进！”

处处受制无法发挥

在昨晚刚经历阵雨洗礼的场地湿漉泥泞；2662名身披“马来亚虎”经典黄衫的热情球迷涌入士拉央体育场，目睹了印度青年军凌厉的攻势，以及大马队顽强的防守。

两队赛前同积6分，印度凭借净胜球优势领跑。印度此役仅须一场平局便可出线；而在主帅石原崇兆麾下的大马队，唯有战胜对手全取三分，方能反超夺下唯一的晋级名额。

印度队则由约阿基姆亚历山大森（Joakim Bernt Alexandersson）执教，它全场掌控局势。大马队在对手迅猛的攻势下疲于招架、处处受制，几乎找不到反扑的空间。

大马队顶住了对手多番强攻，直到比赛第28分钟，印度的钦卡马尤姆（Redima Devi Chingkhamayum）破门得分，打破场上僵局。

上半场以0比1作收。下半场印度队势不可挡，大举压上：巴尔曼（Pritika Barman）与库玛丽（Anushka Kumari）在三分钟内相继攻入两球，库玛尔（Nidhi Kumar）则在终场前五分钟锦上添花。

完赛后向球迷鞠躬致谢

看台上偶尔响起“大马能！”（Malaysia Boleh!）的呐喊，球迷试图为小将们提振士气。终场前夕，大马队虽拿到数次破门良机，却皆被印度门将穆妮（Munni）稳稳化解。

终场哨声吹响，小将们难掩失落，但在赛后依旧特意走向场边，向冒雨到场支持的球迷鞠躬致谢。

赛事落幕许久，大批球迷仍依依不舍留在看台，向球员送上掌声与关爱；输球不输阵，温情洋溢球场。

不少球迷高声送上鼓励，呼吁大马球员“把头抬起来，挺起胸膛”。

林侑备受关注

尽管小将林侑整场比赛鲜有施展拳脚的机会，但全场围绕着她的欢呼声浪却此起彼落，震彻看台。

每当她触球之际，哪怕未构成威胁，看台也会爆发出阵阵喝彩。

看台上有不少球迷高举印有她肖像的应援标语牌，比赛期间“林侑！”的呼喊声不绝于耳。

林林侑最初崭露头角，是在8月于印尼古突士举办的“巾帼独立杯”（Srikandi Merdeka Cup）；当时大马队以9比0横扫沙地阿拉伯，她一人独中七元，一战成名。



