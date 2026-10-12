交通部长陆兆福宣布，政府将从本周三开始，分阶段向3万8000名德士司机包括租车司机，发放单次的1000令吉特别援助金。

他今天召开记者会时说，该款项将率先发放给首批受邀到交通部领取援助金券的司机，接着再分阶段发放给其他司机。

“配合首相安华（通过2027年财政预算案）作出的宣布，我们将从本周三开始分阶段发放这项援助金。我们承诺尽快发放，以便信奉兴都教的司机能在屠妖节前获得这笔援助。”

“有者询问，为何才刚提呈财案，尚未获得通过，即可发放这援助？我要解释的是首相作出的宣布，所需资金已进账，即来自今年出售‘H’系列特别车牌的收入。”

根据报道，“H”系列特别车牌竞标取得9120万令吉收入。

电动火车月票最迟明年元旦推出

另外，陆兆福说，售价为50令吉的电动火车月票（MyKomuter50）最迟在明年1月1日推出。

他指出，此月票让国人可在30天内无限次乘搭车电动火车，从而有助于降低交通和生活成本。

他提到，在获得财政部批准之后，交通部与马来亚铁道公司（KTMB）合作推出MyKomuter50，包括准备票务系统，以方便用户购得该月票。

他说，政府也计划提升电动火车服务，包括12列新列车最快于明年2月在北区投入运作，并分阶段提高巴生谷的列车班次。



