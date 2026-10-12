雪州苏丹沙拉弗丁近日会见房地部长倪可敏及雪州大臣阿米鲁丁，聆听2007年固体废料管理及公共清洁法令在雪州的落实进展。

雪州王宫今日发文告指出，苏丹于10月8日接见倪可敏，接着于10月10日接见阿米鲁丁及雪州政府秘书。

文告说，两次会面旨在汇报2007年固体废料管理及公共清洁法令（672法令）在雪州的落实进展。

文告表示，这两次会面是苏丹日前到访丹麦哥本哈根的Amager Bakke（哥本哈根）废料转能源工厂后，所采取的后续行动。

“苏丹审视了州政府及联邦政府双方的汇报，并欣慰地得知，雪州目前正为成为第八个采纳第672号法令的州属做好准备。”

“在会面中，倪可敏告知，地方政府层面的全面工作完成，所有利益相关方都高度承诺，将最终敲定并全面完成这一进程。”

“倪可敏也告知，在通过落实第672号法令而签署三方协议后，将委任相关利益相关方，届时雪州也将享有更高标准的固体废料管理及公共清洁服务。这将获得联邦政府通过房地部提供的额外拨款支持。”

冀三方尽快达成协议

文告表示，自2011年以来，柔佛、马六甲、森美兰、吉隆坡及布城、彭亨、吉打和玻璃市落实了类似安排。

“有鉴于此，苏丹非常希望房地部、雪州政府及地方政府之间能够尽快达成三方协议，以符合所有相关方的利益，让人民能够从中受益，享有更加清洁的雪州。”

“苏丹也强调，在采纳第672号法令后，所有相关方，即通过房地部代表的联邦政府、雪州政府及地方政府，必须共同确保固体废料管理及公共清洁服务的水平，与雪州现有的落实水平持平或更好。”

“苏丹强调，在签署这项协议后，固体废料管理及公共清洁服务的表现与素质绝不能出现任何妥协或退步，包括垃圾收集的准时性及频率。苏丹对此特别重视，因为雪州人口众多，整个州的居民都依赖这项服务。”

文告说，苏丹希望随着这项协议日后正式签署，雪州的废料转能源（WTE）规划能够继续推进，并在联邦政府于近期提供适当协助及便利的情况下，加快落实。

“苏丹相信，只要所有利益相关方达成共识并相互理解，就能够成功达成各方共同同意、符合人民利益的解决方案，为打造更加进步的雪州作出贡献。”



