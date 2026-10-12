国会报道

国会反对党领袖韩沙再努丁认为，政府通过2027年财案宣布的援助或“糖果”，不会决定人民未来的支持或投票选择。

反之，韩沙说，人民将根据他们每天所承受的实际生活成本来作出评估。

韩沙也是国盟拉律国会议员，他今日在国会下议院参与2027年财案辩论时指，政府必须根据人民是否有能力购买食物、是否有钱消费，以及是否能获得住所来衡量经济状况，而不是单纯依赖经济增长或通货膨胀数据。

他强调，真实情况是物价上涨后并没有下跌，只是涨幅放缓了。

“事实上，大多数日常必需品的价格仍然高居不下。”

韩沙也讽刺政府未能了解人民的实际生活状况，反而会让在野党在来届大选中更容易展开竞选活动。

“如果真主意愿，我相信，只要我们以这种方式询问人民，无论政府给予多少援助或糖果，人民都知道未来应该选择谁作为领袖。”

“但如果不询问，那也很好，这样我们在来届大选时就更容易竞选了。”

质疑是否解决生活压力

韩沙表示，衡量经济状况的真正标准，必须考虑人民是否有能力满足三项基本需求，即食物、可供消费的钱以及住所。

他说，政府必须评估人民在支付食物、房租、教育、交通及水电等日常开销后，手中还剩下多少可用的钱。

他也承认，慈悯援助金（STR）、慈悯基本援助金（SARA）及慈悯促销活动等援助，确实能够帮助人民应对生活成本压力，但他质疑，这些措施是否足以持续解决有关问题。

韩沙在演讲中也表达担忧，若现任政府未能为长期发展作出战略规划，下一届政府将面对各种经济问题。

他质疑，在首相安华执政近5年后，政府为何仍缺乏具有重大影响力的发展项目，以推动经济增长，并加强国家应对未来挑战的韧性。

“我担心，接下来接手这个政府的下一届政府，将会受到许多问题的限制或挤压，因为我们完全看不到任何能够为未来带来纾困或舒适生活的事物。”

韩沙表示，向人民提供即时援助的同时，也必须推动经济发展，以创造就业机会、提高收入，并在长期内为国家创造财富。

他指，2027财案拨出830亿令吉发展开销，仍低于政府承诺每年至少拨出900亿令吉用于发展用途的水平。

他说，若未能落实战略性发展，下一届政府可能继承沉重的经济负担，却缺乏足够的增长基础，以改善人民福祉并确保下一代继续享有繁荣。



