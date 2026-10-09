首相兼财长安华说，零工经济咨询理事会正在商讨制定零工从业者最低收入标准、收入计算公式及最低社会保障标准，预计于2027年初敲定。

他今日提呈明年度财案时说，在等待敲定上述事项的当儿，政府与Grab同意共同出资1亿6000万令吉推出一项配套，以从明年起提高电召车和递送员的净收入，并改善他们的福利。

其余与零工经济、青年和体育的利好宣布如下：

零工经济：

有60万名国人依靠电召车司机和递送员（p-hailing）行业谋生。

配套涵盖提高电召车司机和递送员的最低收入率、交通工具维修费和保险援助，以及社险缴纳。

这意味，电召车司机每月净收入中位数，预计增加高达227令吉；递送员每月收入，增加高达100令吉。

政府为电召车司机及递送员提供35%社险配对缴纳奖掖；若平台公司也承担员工缴纳，奖掖将提高50%。

除了电召车司机和递送员，政府也将为17个非强制投保领域超过20万名自雇人士，提供70%社险配对缴纳奖掖。

社险税务减免扩大至涵盖自雇人士保障计划（Skim Lindung Kendiri）的强制缴纳。

全天候保障计划（Skim Lindung 24 Jam）及自雇人士保障计划的自愿参与者，可获高达150令吉额外税务减免

政府提供雇员公积金局（EPF）配对缴纳奖掖，每年高达600令吉或终身累计最高6000令吉，鼓励电召车司机及递送员为退休生活储蓄。

国家储蓄银行（BSN）及农业银行（Agrobank）提供融资2亿7000万令吉融资，协助零工工作者创业或购买首间房屋。

政府将通过陆路公共交通机构（APAD）及商用车辆执照局（LPKP），全面监管递送行业。

满18岁大马公民自动登记成为EPF会员，以提早开始储蓄退休金，为加强社会保障。





青年：

推出“仁爱青年”（Budi Belia）计划，青年完成与指定非政府组织的志愿活动时数，将获100令吉电子钱包奖励。

主办“团结联赛”（Liga Perpaduan），以重振传统体育及民间游戏，作为团结的媒介，放眼社区多达20万人参与。

同意把全国活跃且已注册的睦邻计划（KRT）区的年度拨款，从6000令吉提高至1万令吉。





体育：

发放2亿4000万令吉，筹办2027年东南亚运动会及东盟残疾人运动会。

发放4亿6000万令吉推动国家体育发展，包括加强高水平竞技体育计划、“金牌之路”计划、残疾人运动员和聋人运动员计划，以及维修全国体育设施。

发放3000万令吉拨款提供体育配对补助，以鼓励体育组织、俱乐部及非政府组织举办高水平竞技体育赛事。

学校学生体育活动拨款增加50%，至2700万令吉，预计全国1万所学校超过460万名学生受惠。



