行动党日落洞国会议员雷尔促首相安华确保，总检察署审视巫统主席阿末扎希的健思基金案。惟巫统宣传主任阿莎丽娜反促前者，尊重检控独立原则和司法程序。

阿莎丽娜今天发文告强调，巫统认为必须一贯维护法治原则，不论涉事者的政治地位或个人身份如何。



“针对日落洞国会议员要求首相确保某人重新被提控一事，必须关注的核心问题是联邦宪法所规定的检控权力归属，以及避免政治干预涉及个别案件的决定。”



她提醒雷尔（下图），首相不是总检察长，而联邦宪法第145（3）条文赋予总检察长检控权，并允许其在酌情权范围内，对任何罪行提起、进行或终止诉讼，但须遵守相关宪法框架及法律规定。

”检控决定应依据法律考量、事实与证据作出，而非屈从于政治压力或政治诉求。“



不仅如此，她表示必须一贯捍卫检控独立原则。



“我们不能一方面反对政治干预检控，另一方面却因为不认同某项决定，就施压首相确保特定人士重新被提控。检控独立原则必须在政治实践中得到尊重，而不应只停留在制度改革的倡议上。”

巫统领袖有权获公平对待

此外，阿莎丽娜指出，所谓偏袒的指控也须以证据评估，任何一方虽然都有权质疑检控决定并要求合理解释，但不同案件出现不同决定，本身并不足以证明存在政治干预或偏袒。



她继称，总检察署已解释其在健思基金案中申请释放但不等于无罪（DNAA）及决定不采取进一步行动（NFA）的理由，若要批评任何决定则须有明确的事实与依据，不能仅凭假设或政治压力。



她也表明，巫统捍卫法律面前人人平等的原则。



“任何人都不应仅因担任某个职位或拥有政治地位，就获得法律豁免。与此同时，任何人，包括巫统领袖，都有权获得公平的法律程序，不应仅为满足政治诉求而成为检控目标。”



“公平原则必须适用于所有人，无论是执政党领袖、在野党领袖，还是普通民众。”



交法庭裁决律师公司申请

最后，阿莎丽娜希望各造尊重司法程序。



她指出，联邦法院已发出准令，让相关方挑战上诉庭允准律师公会司法审核健思基金案的裁决。既然相关诉讼程序仍在进行中，存在争议的法律问题就应由法庭裁决，通过政治施压要求首相决定检控行动，并不能取代司法程序。

“巫统尊重任何一方通过现有法律途径寻求救济的权利，同时强调，必须让司法程序在不受政治压力的情况下进行。”



“检控独立、机构问责制及法律面前人人平等，并非可以根据政治利益选择性奉行的原则。”



“巫统将继续捍卫法律必须得到公平执行则，司法程序必须受到尊重的的原，而检控决定不应受到针对任何个人的政治诉求左右。”

上周，联邦法院允准阿末扎希和总检察长杜苏基的上诉申请，以挑战上诉庭允准律师公会司法审核健思基金案的裁决。