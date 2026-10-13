国会报道

砂盟斯里阿曼国会议员多利苏菲亚促政府制定《性别平等法》，以实现女性候选人在国州选举中至少占30%的长期目标。

她今日在国会下议院参与2027年财政预算案辩论时指出，马来西亚不能再单靠政党的自愿性承诺，来提高女性在政坛的代表。

“我们不能继续依赖政党的自愿性承诺。”

“现在是时候将30%的目标转化为明确且有效的立法行动，确保女性在我国政治中获得更公平的代表权。”

须符“30%计划”建议

多利苏菲亚（Doris Sophia Brodie）说，拟议中的法律应符合国会特别遴选委员会及“30%计划”（Project 30%）运动提出的建议。

“30%计划”是由女性权益组织雪州社区自强协会（Empower）联合多个公民社会伙伴于2024年11月发起，旨在推动各政党在下届全国大选中，提名至少30%的女性候选人。

这项运动也寻求修改选举法令，强制各政党达到女性候选人占30%的门槛。

今年6月，国会支持这项倡议。当时，国会特别遴选委员会建议政府拟定《政治代表权性别平等法案》，规定全国及州选举的女性候选人比例至少达到30%。

根据该委员会截至2025年9月30日的国州议员数据，行动党以33人居首，巫统以18人居次，伊党及公正党各有12人，砂盟有9人，土团党有7人，诚信党则有4人。

有关跨党派委员会也建议分阶段落实相关规定，并配合财务奖励措施，同时要求各政党每年提呈报告，说明党员及领导层的性别组成。

得纳入财务奖励机制

多利苏菲亚也认为，拟议中的法律应纳入财务奖励、政党定期报告要求，以及由选举委员会负责监督的机制。

她也提到设立专员及性别平等委员会，监督法案落实的建议。

谈及近期州选举时，多利苏菲亚指出，柔佛州的女性候选人占约19.8%，森美兰则只有8.7%，显示仍有必要采取更强有力的措施，提高女性参与政治的程度。

“显然，我们迫切需要由上而下的干预。”

国籍修订法迟未落实

另一方面，多利苏菲亚也质疑政府为何迟迟未落实有关平等国籍继承权的修订案。

她指出，相关修订案已于2025年3月7日获得国家元首御准，并于同年3月20日刊宪。

她说，在修订案正式生效之前，马来西亚籍母亲在海外出生的孩子，其公民权身份仍将面对不确定性，申请旅行证件也可能遇到困难，家庭还须承受经济及精神压力。

“行政程序的延误不应继续影响这些孩子的权利、福祉与未来。”

多利苏菲亚促请内政部解释延迟落实修正案的原因、相关修订案何时生效，以及当局将如何处理尚待批准的申请。