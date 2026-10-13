投资、贸易及工业部长佐哈里指出，马来西亚半导体出口至美国继续享有免关税待遇。

他强调，目前未收到任何迹象显示，美国将对马来西亚半导体出口征收关税。

他今日出席2026年欧盟-马来西亚商业日：聚焦雪兰莪活动记者会时说，马美根据贸易法第301条文展开的谈判涵盖4项课题，即强迫劳动、产能过剩、环境标准及政府补贴。

“在环境及政府补贴方面，我们没有问题。我们不受任何限制，因为我们的情况很明确。”

“强迫劳动课题已经敲定，马来西亚适用10%的税率，其他国家则为12.5%。只有17个经济体被征10%的税率。唯一尚未敲定的是产能过剩。我们没有产能过剩。”

向美厘清产能过剩问题

佐哈里提到，马来西亚出口商品涉及的任何产能过剩问题，可能源自第三国，因此马来西亚将向美国寻求澄清，以明确哪些国家被认定造成这一问题。

“那是来自第三国。我们会作出承诺，但他们必须提供一份名单，列出他们认为存在产能过剩问题的国家。之后，我们会将这些国家从我们的名单中剔除。”

他说，能否进入海外市场，取决于是否符合相关国家的要求及法规。

“归根结底，你想进入哪个市场，是由对方决定。他们的标准是什么？我们需要遵守哪些法律？我们就必须遵守，否则就无法进入该市场。”

每个国家都有各自要求

佐哈里指出，欧盟对其贸易伙伴实施严格的环境要求。

“只要你能够符合要求，就没有问题。我认为，其他国家也是如此。每个国家都有各自的要求。”

2026年欧盟-马来西亚商业日：聚焦雪兰莪活动配合2026年10月14日至17日举行的雪兰莪国际商业峰会（SIBS）举办。

出席者包括欧盟国际伙伴关系专员约瑟夫西克拉，以及欧盟驻马来西亚大使拉斐尔达尔。

此外，西克拉指出，与马来西亚携手投资，将有助于强化及多元化双方日益依赖的半导体生态系统。

“我们生活在一个地缘政治紧张、经济受到干扰，以及全球关键技术竞争日益激烈的世界。这个世界正变得越来越重视具韧性且可靠的供应链，以及互惠互利的伙伴关系。”

他说，重启马来西亚-欧盟自由贸易协定（MEUFTA）谈判，将进一步深化双方的经济联系，而红土坎海事工业城是另一个潜在合作领域。