明年起，陆路交通局只允许经注册的个人或企业中介，到其柜台代办各项业务。

《每日新闻》报道，陆路交通局（JPJ）总监艾迪法里（Aedy Fadly Ramli）表示，这项新规旨在监管代表客户办理业务的中介活动，确保流程更有序、透明且具诚信。

他指出，相关中介登记将从今年11月1日起开放免费申请，民众可通过陆路交通局提供的线上平台办理。

“一旦申请获批，我们会发放附有序列号的官方数码身份证明（数码ID），有效期为两年。”

“今年11月至12月期间，我们仍准许尚未注册的中介在柜台办理事务。”

艾迪是昨天巡视玻璃市陆路交通局柜台后在记者会上说：“但到了明年1月，凡无法出示有效数码ID的公司代表或私人代理，一律不得在柜台办理任何交易。”

杜绝诈骗和侵吞钱财

艾迪进一步表示，强制登记的举措源于此前接获的欺诈投诉，涉及中介侵吞客户款项，以及最近在霹雳发生的车辆过户诈骗案件。

他指出，借助该数码ID系统，一旦发生不当行为，陆路交通局便能记录、追踪并锁定任何交易详情。

但他强调，核准登记并不代表陆路交通局背书或担保相关中介所提供的服务。

“陆路交通局与他们不存在任何商业合作关系；对于客户与中介私下交易所产生的任何损失、诈骗、额外收费或纠纷，本局概不负责。”

“因此，民众受促时刻提高警惕，并优先使用本局官方渠道，如MyJPJ应用程序、公共门户网站及实体柜台，以避免不必要的风险。”



