联邦政府拟议在武吉加里尔发展昌明城项目，惟遭到居民抗议，指称当地已过度开发、交通拥堵、公共设施不足，该项目仅会加剧当地负担。

一群武吉加里尔居民今日聚集国会大厦外，要求政府取消这个涵盖1万7000个单位的发展项目。

居民抗议委员会主席再努丁（Zainuddin Zainal）表明，“我们并非反对发展，而是反对这个高密度开发项目忽略了当地的实际情况。”

“我们提出反对，旨在要求政府、吉隆坡市政厅、当地居民展开对话，以便他们了解我们正面对的问题。”

武吉加里尔昌明城拟议打造成设施完善的住宅城镇，设有垂直学校、诊所、商铺、足球场等设施。

除了过度开发与交通拥堵，抗议者提出的疑虑，还包括：项目涉嫌违反《2040年吉隆坡地方蓝图》的地积比率限制；拟建垂直校园未能满足城乡规划局针对预估人口增幅所设的教室指标。

“PR1MA也无权违规”

行动党士布爹国会议员郭素沁同样反对武吉加里尔昌明城项目。

他回应抗议者诉求时表明支持撤销这个项目，声称昨日已在国会下议院提出这一课题。

他质疑道，发展商一马房屋机构（PR1MA）隶属房地部，项目何以会在涉嫌违反城乡规划局指南的情况下仍获准推行。

“我不认为这不符合政府规划。即便PR1MA为国营企业，也不意味着享有违反规划规定和城乡规划局指南的特权。”

他亦批评这一项目在市政厅尚未完成《武吉加里尔微型开发管制计划》的研究前便开始推进，甚至开放购屋登记。

公正党旺沙玛珠国会议员查希则表示，居民并非反对发展本身，而是不满配套基础设施未能同步跟进改善。

他指出，这一项目若按计划推行，则当局必须同步考虑扩建高架桥，以及提升捷运等公交服务的衔接。

“配套基础设施必须与已批准的发展项目同步推进，以保障开发过程顺利进行。”

面交备忘录给安华

郭素沁、查希早些时候与行动党蕉赖国会议员陈国伟一同接领这份备忘录。

备忘录共获75个组织联署，代表武吉加里尔、金銮镇、加里尔高峰花园逾万居民的立场。

郭素沁随后也领着再努丁进入国会大厦，让其亲自会见首相安华并递交备忘录。

斥政府误导公众

居民抗议的另一焦点，在于政府涉嫌误导公众，让人误以为昌明城属经济屋项目。

再努丁援引从顾问公司处取得的平面图指出，该项目仅有1750个单位（约占10.29%）为售价20万令吉的昌明住宅（Residensi Madani）。

多达83.53%的单位则由PR1MA开发，售价介于39万至48万令吉之间；其余6.18%则分配给公务员房屋计划，每个单位售价36万令吉。

“‘昌明城’本应为低收入群体提供经济屋，这个项目冠以此名，我们对此深表不满。”

“超过1万5250个住宅单位将按市场价格出售。开发商本质上是在利用‘昌明’之名套取政府支持并牟取暴利。”

《当今大马》查核发现，安华或其他官员并未在公开言论或宣传中，明确将该项目归类为专供低收入群体的经济屋项目。

不过，PR1MA是以兴建20万令吉以下的低价房屋著称，尽管部份项目的售价曾突破30万令吉。

这并非在地居民首次反对昌明城项目。

再努丁指出，约500名居民曾于9月16日的对话会上抗议这个开发项目，而线上请愿书至今已搜集到约7000个签名。