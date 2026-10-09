滚动报道

首相兼财政部长安华今天在国会下议院提呈2027年财案。《当今大马》以滚动报道方式，为读者追踪最新消息。

傍晚6点03分：

《当今大马》滚动报道至此结束。感谢读者的陪伴，欢迎订阅，支持独立媒体。

产假总额增至490天

下午5点52分：

产假总额从360天增至490天，而每次生产假期最多为98天。

政府也将拨款2000万令吉改善公共设施中的托儿中心。

政府也另外拨出23亿令吉，以兴建和维护警察、医生、军人、教师及消防员的办公大楼与宿舍。

首相署旗下资产管理组（Bahagian Pengurusan Hartanah）将升格为国家资产局（Jabatan Hartanah Negara），以加强公务员住宅管理。

公务员获得1500特别拨款

下午5点36分：

JUSA B级或以下公务员将在明年获得1500令吉的特别款项。

100万名退休人员则获得750令吉特别款项。

此外，退休金最低标准将从1000令吉提高至1350令吉，预计惠及5万9000名退休人员、退伍军人及衍生退休金受益人。

安华准时完成财案演讲

下午5点30分：

安华准时完成财案演讲，并由第二财长阿米尔附议。

在演讲尾声，安华表示每一代人都有责任让国家变得更好，并为未来做好准备。

他补充，这是对国家的承诺，不仅是政府的责任，也是所有人的共同责任。

安华援中华名句强调改革决心

下午5点28分：

安华引述中华名句“不经一番寒彻骨，怎得梅花扑鼻香”，强调政府必须坚持改革。

他说，财案不仅是核算收入、分配拨款，更是对政府是否履行受托责任的考验，包括权力是否受到制约、法律是否得到执行、人民的钱是否获得诚实管理？

他强调，脆弱的制度不可能支撑稳健的经济。

“朝圣基金局皇家调查委员会、联邦土地发展局（FELDA）风波，以及此前的一马公司丑闻，都应当警醒我们——当权力遭到滥用，损失的不只是金钱，还有人民的权利与国家的尊严。”

安华也提到，政府已经修宪通过国会服务法令，让国会恢复自主权，而且引入首相问答环节（PMQT）等，让首相直接接受质询。

“显然，最艰难的改革，就是限制自身权力的改革。今年，限制首相任期的法案已提呈国会，但尚未获得三分二的支持。”

“至于分拆总检察长职能的建议，也进行了深入研究。我们尊重国会程序，但推动这些改革的决心绝不会消退。”

伊斯兰事务拨款增5亿

下午5点25分：

伊斯兰事务拨款从26亿令吉增至31亿令吉。

政府将透过朝圣基金局，全额承担全马4万名清真寺领祷人（imam）、宣礼员（bilal）、清真寺职员的社险保费。

伊发局与数码经济机构（MDEC）合作，为全马300多所宗教私塾师生提供设备与数位技能培训，并推行“创意宣教计划”（Program Dakwah Kreatif）。

计划旨在借助数位媒体、网红、人工智能，制作贴近年轻群体的宗教内容。

举办“团结联赛”促进团结

下午5点20分：

政府拟议推出“昌明青年计划”（Budi Belia），青年只需在自主选择的非政府组织完成指定时数的志愿服务，即可领取100令吉的电子钱包奖励。

这项举措旨在塑造跨越种族藩篱的良好道德价值观。

政府亦计划举办团结联赛，透过复兴传统体育与民间游戏，以促进各族团结——联赛参与人数料达20万人。

本地电影门票豁免娱乐税

下午5点09分：

安华宣布，从2027年起，联邦直辖区内的本地电影及剧场演出门票，将全面豁免娱乐税。

这项豁免适用于财政部在2027年1月1日至2030年12月31日期间收到的申请。

“政府呼吁各州政府采取类似措施，支持本地创作者。”

印裔创业者获1.5亿援助

下午5点：

微型融资方面，策略信托基金会（Amanah Ikhtiar Malaysia）将提供30亿令吉供创业者申请。

国家创业集团商业基金（TEKUN）的融资资金也将增至13亿令吉，重点支持土著创业者。

TEKUN与策信会也将拨出1亿5000万令吉，专门援助印裔创业者。

政府将立法管制电商

下午4点55分：

在“拼多多”等外国电商平台进入大马市场后，政府将在下次国会会议提呈《电商法案》，以加强电商平台及线上卖家的问责。

安华说，政府严正看待小商家对外国电商企业在缺乏监管与执法的情况下，进入国内市场所产生的忧虑。

“因此，政府将立即研究法律及执法措施，保护本地微型及中小企业免受不公平竞争，同时确保民众购买的商品安全。”

GDP料维持4.2%至5.2%

下午4点58分：

得益于今年经济增长势头，政府预估国内生产总值增幅将维持在4.2%至5.2%之间。今年的经济增长率预计介于4.8%至5.3%。

安华表示，尽管全球环境仍充满不确定因素，惟基本面仍然强劲。

中小微型企业所得税率下降

下午4点52分：

商家迎来好消息。政府将把微型及中小企业的所得税税率下调1个百分点。

首15万令吉应课税收入的税率将降至14%；超过15万令吉至60万令吉的税率，则降至16%。

商用车将强制安装遥测系统

下午4点50分：

商用车辆将强制安装遥测系统，以监测车速、位置、危险驾驶行为。系统亦将配有酒精检测仪。

安华说明，在政府建立司机数据库期间，这项措施在2027年以前将采自愿性质推行。

社险机构（SOCSO）将为商用车辆司机提供健康检查券，以便及时筛查可能影响驾驶能力的健康风险。

安华重申，政府拟议修订《1987年陆路交通法令》，规定毒驾或酒驾肇事者必须赔偿交通事故中的受害者。

低收PTPTN贷款者允暂缓还款

下午4点45分：

月收入2500令吉或以下的高教基金贷款者获准暂缓还款。

月收入介于2500令吉至3000令吉的贷款者，每月最低还款为50令吉。

此外，按时还款且无欠款记录的借贷者，将享有10%折扣。

代职员偿还贷款的雇主，可享有税收折扣，优惠期为2027年1月1日至2028年12月31日。

教育部获拨690亿令吉最高

下午4点40分：

教育部将获得最高拨款，达690亿令吉，高于今年的662亿令吉。

其中，各类学校的维护拨款增加10亿令吉至20亿令吉。

国小拨款增加至9亿令吉，华小和淡小分别获得1亿令吉和5000完令吉。

伊发局辖下宗教学校、诵经学校（tahfiz）、宗教私塾（pondok）拨款增加至2亿令吉，拨款用途也扩大至运营开支。

政府也拨款13亿令吉，以提升682所残旧的学校，重点涵盖沙巴与砂拉越。

推出MyKomuter 50月票

下午4点36分：

安华宣布，政府将推出MyKomuter 50月票，惠及4万名马来亚铁道公司电动火车（KTM Komuter）乘客，让乘客平均每月可节省高达160令吉。

他说，政府也将继续推行My50公共交通月票，让巴生谷30万名国家基建公司（Prasarana）巴士及轨道交通乘客受惠。

此外，政府将向36万名学生、残障人士及六岁以下儿童提供免费乘车通行证。

中六生将获2500生活津贴

下午4点33分：

中六学生将获得2500令吉的生活津贴，与大学预科班学生享有的津贴相同。

开学援助金将从每名学生150令吉增至200令吉。安华表示，有四名孩子的家庭将在新学年开始时获得800令吉。

他希望援助金在学校发放，让家长有机会与孩子的教师见面。他说，目前仍面对家长未积极参与孩子学习与教养的问题。

为合约医生问题划句点

下午4点31分：

安华放话，合约医生问题将划上句点，政府将在2027年提供9000个全职职位。

基本调派津贴将从100令吉提高至200令吉。

此外，因应砂拉越此前发生的飞行医生坠机悲剧，相关服务津贴也将从30令吉调高至100令吉。

可用公积金付MediAsas

下午4点24分：

安华宣布，政府将于明年推行由政府支持的MediAsas保险计划。

他没有公布保费金额。不过，此前报道指出，每月保费最低为60令吉，受保人在私人医院接受治疗时，须承担部分医疗费用。

安华在财案演讲中表示，雇员公积金局（EPF）会员可使用公积金安康户头（Akaun Sejahtera，即第二户头）的存款，支付MediAsas保费。

给身障者拨款增至15亿

下午4点23分：

身障人士（OKU）拨款增至15亿令吉，惠及超过30万名身障人士。

其中，卧床身障人士及慢性病患者的照护援助金增加100令吉，至600令吉。

身障雇员津贴的申请收入门槛，从1700令吉提高至2000令吉；特殊教育需求学生的津贴，则从每月150令吉增至200令吉。

特殊教育教师的奖励金也从每月250令吉提高至300令吉，惠及2万名教师。

二体馆办文娱体育活动免娱乐税

下午4点22分：

在默迪卡体育馆与国家体育馆举办的艺术、文化、娱乐、体育活动，将豁免娱乐税。

吉隆坡市政厅也将兴建全长22公里的有盖步道，连接国家清真寺、独立广场、中央艺术坊等地标。

安华补充，有盖步道也将从住宅区延伸至商业场所、学校、诊所及公共交通站点。

乡村道路工程获拨款23亿令吉；乡村基础建设工程则获拨33亿令吉，用于安装路灯等设施。

首购房屋豁免印花税

下午4点19分：

首次购屋者若想享有以下印花税优惠，可考虑等到2027年1月1日才签订买卖协议。

这是因为，政府将为售价不超过50万令吉的首购房屋，全面豁免贷款协议及产权转让文件的印花税。

至于售价超过50万令吉、但不超过75万令吉的首购房屋，首50万令吉部分全面豁免印花税，其余部分则享有50%的印花税减免。

这项措施适用于2027年1月1日至2030年12月31日期间签订的买卖协议。

沙砂公服局奖学金名额翻倍

下午4点17分：

发放给沙巴、砂拉越学生的公共服务局奖学金名额翻倍。

安华表示，这项举措将每年惠及4200名东马学生。

推动武吉加里尔昌明城

下午4点16分：

安华宣布，政府将发展武吉加里尔昌明城（Bandar Madani Bukit Jalil），打造配备完善设施的人民住宅区，包括“垂直式学校”。

计划第一阶段将于周一开放登记。

此外，安华说，政府拨出近10亿令吉，用于人民亲善房屋（Rumah Mesra Rakyat）及人民住宅计划（Program Residensi Rakyat）等项目。

另外，政府将在柔佛古来、森美兰汝来、马六甲巴也隆布及登嘉楼Lembah Pertang，推行四个新房屋项目。

拨款1亿防治巴生谷水灾

下午4点15分：

安华宣布拨款1亿令吉，以兴建蓄水池与治理河道，防治巴生谷的闪电水灾问题。

与此同时，政府也将推动吉兰丹的防洪与干净水供工程，包括规划中的勒比水坝项目（Empangan Lebir）。

政府也计划将槟城打造成金融科技枢纽，由国库控股与槟城投资机构（InvestPenang）共同设立1亿令吉基金。

促私企调涨生活工资标准

下午4点10分：

安华呼吁私营部门雇主效仿官联投资公司与官联公司，将生活工资的基准，从每月3100令吉调高至3400令吉。

此举将惠及约23万名工人——部份重点行业雇主，如银行与石油天然气领域，在此前制定了较为合理的薪资标准。

个人所得税减免额提高至1.2万

下午3点53分：

安华宣布，政府聆听M40中产阶级的反馈，决定从2027课税年起，降低个人所得税率、提高个人所得税减免额，同时扩大减免范围。

这包括：

（一）自2010年以来未曾调整的个人所得税减免额，从9000令吉提高至1万2000令吉。

（二）居民个人所得税税率下调1个百分点。

应课税收入介于7万至10万令吉的税率，降至18%。

应课税收入介于10万至15万令吉的税率，降至24%。

（三）扩大个人所得税减免的涵盖范围：

医疗护理：纳入产后护理服务。

父母及祖父母照护：涵盖所有照护开支，不再仅限于健康相关费用。

运动器材：纳入购买运动鞋的开支。

教育及技能进修费用：扩大至所有学习领域，并纳入子女补习费。

生活方式：纳入人工智能（AI）服务订阅费、疫苗接种费用，以及从注册的动物收容中心领养宠物的费用。

这将在2027课税年，即纳税人在2028年报税时适用。

最低薪资调高至2000令吉

下午3点55分：

最低薪资将从1700令吉调高至2000令吉，2027年6月生效。

年营业额低于5000万令吉的中小微型企业豁免于这项措施。

安华表示，逾400万名工人将受惠于这个新的薪资标准。

政府亦同意为半熟练工人与大专毕业生设立最低薪资基准，起薪定为每月2500令吉。

STR援金提高至每月最高150

下午3点50分：

慈悯现金援助金（STR）受惠者可获得的慈悯基本援助金（SARA），将提高至每月最高150令吉，达到每年1800令吉。

相比2026年财政预算案下的每年900令吉，援助金额将在明年增加一倍。

此外，SARA如今也可用于购买生鲜食品。

年满18岁的STR受惠者，将分两次领取总计100令吉的昌明SARA援助金，发放时间分别落在开斋节前，以及国庆70周年前夕。

赞政府有勇气推动Budi95

下午3点50分：

安华盛赞Budi95，形容它乃国家的成功举措。

他声称，其领导的昌明政府是唯一有勇气推动目标式津贴的政府。

他指出，目标式津贴所省下的资金，已转化为其它形式援助，例如慈悯援助金（STR）、慈悯基本援助金（SARA）。

不能仅凭增长率衡量经济成就

下午3点45分：

安华表示，衡量经济成就，不应仅凭增长率，更要看人民能否生活无忧。

他说，政府因此考量的不仅是打造更大的经济规模，更关心经济增长能否为家庭创造储蓄空间，并让工人享有更有尊严的薪资。

他补充，小型企业同样必须享有成长的空间。

安华开始提呈财案

下午3点半：

响铃之后，国会下议院正式开会。议长佐哈里交由首相兼财长安华提呈2027年财政预算案。

政府在2027年财政预算案中，拨款4598亿令吉。

这比上次提呈的预算案多出406亿令吉。

此预算案的重大挑战之一，在于燃油价格高居不下，推高了补贴成本。

延伸阅读：2027年财政预算案规模有多大？

安华抵达国会

下午3点27分：

首相兼财政部长安华抵达国会，跟第二财长阿米尔等领袖一起进入国会大厦。



