前首相纳吉代表律师沙菲宜证实，纳吉收到监狱局有关居家服刑的标准作业程序。

不过，沙菲宜说，监狱局告知纳吉，不得向公众及媒体透露详情。

“是的，这是真的，纳吉确实接获国家元首颁布的谕令，而该谕令包括一份附录，详细列明附加在（文件）中的条款与条件。”

“不过，我们不能向你们透露详情。更准确地说，是纳吉不能透露，因为监狱局指示他不得公开这些内容，这些资讯仅供他本人知悉。”

“理由是，如果这些详情公诸于世，媒体和公众就会开始对各种事情‘添油加醋’，并展开辩论。”

沙菲宜（上图）今日在吉隆坡法庭受访时说，纳吉将在他位于大使朗格路（Jalan Langgak Duta）的住家居家服刑，并与家人同住。

此前，《每日新闻》于10月7日报道，首相署法律事务组总监赞里表示，居家服刑的标准作业程序交给纳吉。

9月18日，特赦局再度特赦纳吉，国家元首苏丹依布拉欣批准其“有条件特赦”，让其以居家服刑的方式执行剩余刑期至2028年8月23日，条件是须缴付5000万令吉的罚款。