马来亚U17女足队距离改写历史仅有一步之遥。

球队的终极目标是首度晋级亚洲杯决赛圈，将国足荣誉提升至新的高度，却在关键生死战中0比4不敌印度，心愿就此落空。

司职中场的是名厨旺师傅外孙依莎贝拉（Isabella Saffiya O’Luanaigh，14岁）。

他表示，全体队员都希望为马来西亚争光，证明这支球队具备在国际舞台上与其它球队一较长短的实力。

他表示，赛事适逢在本土举行，让他们亲眼见证了本地球迷的鼎力支持。

无论如何，败给印度的结局依然无法改变。

“我们当然感到非常失望，距离晋级就只差那么一点。我们大家都竭尽全力想让马来西亚感到自豪。”

不过，他指出，尽管输掉了比赛，但这份失落同时也激发了大家的斗志，决心在未来拿出更好的表现，期待球队有朝一日能够与印度、日本、菲律宾等豪强平起平坐。

“我们汲取了教训，明白绝不能掉以轻心。毕竟，总有实力强于我们的队伍，我们必须更加努力，需要更刻苦地训练。”

对阵印度以前，马来亚U17女足在2027年亚洲杯女足入选赛E组斩下两连胜，一度展现出缔造历史的势头。

石原孝尚麾下的这支球队，先是1比0力克叙利亚，随后4比0大胜伊拉克，与印度的小组头名之争，将决定何者能够晋级决赛圈。

印度最终以4比0锁定了决赛圈的入场券。

盼为支持者缔造历史

队长凯莎阿德莉娜（Keisha Adeliena Muhammad Khalid，15岁）则是将此次败北视为难以言喻的心痛时刻。

他透露，在踏足亚洲杯决赛圈舞台梦碎后，他一连哭了两天。

“这是我经历过最沉重的打击之一。”

他说，当主裁吹响终场哨声时，队员们内心充满了难言的苦涩，大家心里都明白成功近在咫尺，却已失之交臂。

“我们不仅想为自己缔造历史，更重要的是为了所有支持我们的人。”

“我们非常感激所有现场观众的鼎力支持，见证我们一路成长为今天的团队。”

凯莎司职前锋，其父亲为前国脚卡立（Muhammad Khalid Jamlus）。

“尽我们所能去拼”

门将普特丽艾娜胡斯纳（Putri Aina Husna Mohd Subri，15岁）则是讲述自身克服紧张情绪的过程。

他深知胸前队徽的分量。

“紧张是肯定有的，毕竟没有交手经验，我们不了解对方的战术和踢法。”

“所以踏上球场的那一刻，心里确实有点怯场。”

“但为了国家，无论遇到什么挑战我们都必须迎难而上。不管情绪如何，都得先抛在一边，拼了再说。”

“尽我们所能去拼。”

若非普特丽在高压下的高扑低挡，球队的失球或许会更多。

亲历该场比赛的观众，想必对这名门将一次次化解对方进攻的画面记忆犹新。

与此同时，印度也实施了严密的高压防守，让马来西亚未能创造太多具威胁的攻势。

2664：意义非凡的数字

未能晋级固然令人遗憾，但士拉央体育馆内球迷的呐喊与支持，依然为普特丽留下了美好回忆。

“以前从未见过这么大阵仗。比赛那天对阵印度时，就连完全不认识的陌生人都跑来找我们合影，真的非常开心感动。”

他当时瞥见球场电子记分牌上显示的入场观众人数2664人，这个数字对他意义非凡，迄今仍清晰铭记。

“大屏幕上打出了观众人数，我至今都记得那个数字。”

他说，现场球迷的到来是他在国家队中最美好的其中记忆。

除了队员付出的汗水，跨越族群的国民团结精神同样令人动容。

在凯莎看来，这种多元精神赋予了这支国家队更完整的意义。

他认为，各族群组成是球队的独特优势，而看台上不同种族球迷共同为他们呐喊助威，更令人感到自豪。

“我们不仅是为自己和队友而战，更是为国家以及每一位信任我们的马来西亚国民而战。”

“这就是足球运动的独特魅力。”