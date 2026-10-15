国会报道

首相署（法律及体制改革）部长阿莎丽娜指出，首相安华领导的政府放手国会行政管辖权，以强化国会体制的独立自主，堪称重大里程碑。

《马新社》报道，她说，国会受行政机关掌控逾三十年后，终于得以独立管理内部事务。

“过去朝野双方经历过多少任下议院领袖？又有多少任首相？如今，正是这位首相（安华）交出国会控制权，就好比（伊斯兰法）的‘三休其妻’（talak tiga），彻底放手。

“因此，大家理应感谢现任政府，也就是坐在前排的阁员，因为他们同意下放这项权力，落实去年朝野达致共识的国会独立改革。”

她今天在国会下议院汇报《2025年国会服务法令》及国会服务理事会（MPP）后，针对国盟亚娄国会议员沙希旦的打岔发言，回应如上。

沙希旦建议，议员拨款课题应由国会通过国会服务理事会自主统筹。

另一方面，国会反对党领袖兼国盟拉律国会议员韩沙再努丁赞赏政府此举，但期盼公平原则也能贯彻到下议院的所有事务，涵盖在野党议员的各项权益。

他强调，任何关乎国会行政管理的事项，都应先交由受委代表讨论，方才定夺。

朝野派代表入国服理事会

下议院议长佐哈里在《2027年供应法案》（财政预算案）辩论开始前表示，国会受行政机关掌控长达33年后重获自主权，各方理应珍惜这项改革成果，坚决捍卫国会的独立自主。

他说，下议院昨天通过在国会服务理事会设立两名政府代表与两名在野党代表，让朝野双方皆能参与国会行政事务的商讨。

“我希望大家心怀感恩。国会被行政机关管辖长达33年后，如今我们终于明白，国会坚守独立自主是何等重要。”

“既然如今已经重获独立，从今天起，我们就必须确保这番独立地位丝毫不受动摇。”

佐哈里指出，国会遴选委员会周二建议，委任希盟武吉牛汝莪国会议员蓝卡巴星与国阵新邦令金国会议员哈斯尼，出任国会服务理事会的政府代表。

在野党代表方面，则是由国盟必鲁兰国会议员罗纳建迪与国盟哥打巴鲁国会议员达基尤丁出任。

首相兼国会下议院领袖安华昨日提呈动议，提名上述四名国会议员，并获得下议院通过。



