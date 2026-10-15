外国产品与企业大举涌入本地市场之际，政府将研究协调各部门的执法标准，以维护公平竞争，保障本地中小微企业的利益。

副首相法迪拉今天主持“强化购买及使用本地产品内阁委员会”会议后指出，会议讨论了上述课题。

他在面子书发文指出，投资、贸易及工业部与财政部将成立工作委员会，深入探讨对策。

“随着数码贸易迅速崛起与外国电商进驻，本地商家尤其是中小微企业面临日益激烈的竞争，政府高度重视业者的忧虑。”

他说，委员会关注如何加强政策协调、检视法律框架并提高执法成效，以应对一日千里的数码贸易环境。

法迪拉表示，政府也正拟定《电子商务法案》，旨在打造更完善的数码贸易生态，同时兼顾商家、中小微企业与消费者的权益，顺应贸易环境的变迁。

他提到，会议检视了该内阁委员会的职权范围与成员阵容，以强化跨部门与跨机构的协调机制。

“这项举措至关重要，能确保各项扶持本地产品的措施统筹落实，避免工作重叠，提升后续行动的成效。”

统一标志

此外，法迪拉表示，会议商讨在推介本地产品时，统一采用“来买马来西亚产品”（JOM MALAYSIA）标志，但各部门旗下活动的专属标志仍予保留。

“会议建议由国内贸易及生活成本部拟定标志使用指南，建立监督与汇报机制，既确保政策落实到位，也让大众更深刻体会支持本地产品的意义。”

他说，这项举措契合首相安华在2027年财政预算案中的宣布，即拨款1000万令吉推动“来买马来西亚产品运动”，协助乡区产品与高价值服务打入数码平台，放眼拓展海外市场。



