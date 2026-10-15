遭冻结党籍的土团党原任副主席罗纳建迪质疑土团党内前公正党领袖正推动与雪州政府合作，惟雪州大臣阿米鲁丁反击，土团党与其他政党领导的州政府合作并非新鲜事。

阿米鲁丁今日在吉隆坡出席一项活动后接受《当今大马》访问时，以彭亨州政治局势为例指出，土团党议员与由其他政党领导的州政府达成协议，并非前所未有的事。

“这不是什么新鲜事。在彭亨，两名土团党代表与国阵领导的州政府签署协议。”

“罗纳建迪所说的只是一种‘故事’。在彭亨，该两名议员与（大臣）旺罗斯迪并没有任何关系。”

