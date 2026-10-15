雪大臣反击罗纳建迪，土团与州政府协议非新鲜事
遭冻结党籍的土团党原任副主席罗纳建迪质疑土团党内前公正党领袖正推动与雪州政府合作，惟雪州大臣阿米鲁丁反击，土团党与其他政党领导的州政府合作并非新鲜事。
阿米鲁丁今日在吉隆坡出席一项活动后接受《当今大马》访问时，以彭亨州政治局势为例指出，土团党议员与由其他政党领导的州政府达成协议，并非前所未有的事。
“这不是什么新鲜事。在彭亨，两名土团党代表与国阵领导的州政府签署协议。”
“罗纳建迪所说的只是一种‘故事’。在彭亨，该两名议员与（大臣）旺罗斯迪并没有任何关系。”
遭冻结党籍的土团党原任副主席罗纳建迪质疑土团党内前公正党领袖正推动与雪州政府合作，惟雪州大臣阿米鲁丁反击，土团党与其他政党领导的州政府合作并非新鲜事。
阿米鲁丁今日在吉隆坡出席一项活动后接受《当今大马》访问时，以彭亨州政治局势为例指出，土团党议员与由其他政党领导的州政府达成协议，并非前所未有的事。
“这不是什么新鲜事。在彭亨，两名土团党代表与国阵领导的州政府签署协议。”
“罗纳建迪所说的只是一种‘故事’。在彭亨，该两名议员与（大臣）旺罗斯迪并没有任何关系。”
“我相信，这是新的（政治）动态。”
罗纳建迪指三人涉推动协议
罗纳建迪被视为与遭革职的前土团党署理主席韩沙关系密切。韩沙目前是宏愿党领袖。
《自由今日大马》日前报道，罗纳建迪说，土团党总秘书阿兹敏、土青团长希尔曼及最高理事阿菲夫，可能参与拟议中与雪州政府的合作。
阿兹敏、希尔曼及阿菲夫此前曾是公正党党员。据了解，他们当年与阿米鲁丁同属一个政党时，彼此关系密切。
《当今大马》日前报道，雪州政府与土团党正接近达成一项广泛协议，这可能让土团党在州事务中扮演更重要的角色。
如果拟议中的信任与供应协议最终落实，将使雪州大臣阿米鲁丁获得州议会56名议员中超过三分之二多数议员的支持。
作为交换，州政府将向土团党州议员提供与其他州议员同等的选区拨款，以及其他福利。
询及协议是否会包括拨款给土团党州议员时，土团党最高理事阿菲夫表示，双方的讨论超越拨款范畴，并指土团党希望可以参与政府的决策，包括出席政府的会议。
阿米指协议条款仍在敲定
与此同时，阿米鲁丁对拟议协议的细节保持缄默，但暗示谈判正朝着达成协议的方向推进。
他说，协议条款仍在敲定中，将在适当时候宣布。
“我仍在谈判。我也在等待希盟高层给予绿灯，以落实这项协议。”
“目前正在敲定当中。我相信不会花太长时间，只需要再多一点时间。”
阿米鲁丁拒绝透露，其政府向土团党提出了什么条件，以换取该党的支持。
询及在土团党内部动荡之际，他是否有信心雪州全部11名土团党州议员都会支持这项协议时，阿米鲁丁表示，他会把这件事交由土团党领导层处理。
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