国盟总秘书达基尤丁表示，国盟与马六甲州选潜在合作伙伴的谈判完成，双方达致接近100%的共识。

达基尤丁今日在国会一场记者会上受询国盟与合作伙伴的谈判是否达98%或99%时，他回答：“约为100%。不会超过100%。”

他说，关于议席分配的讨论进行一段时间，涉及与国盟合作的政党，以及国盟成员党。

“其中涉及我们与合作政党的讨论，另一则涉及我们内部各政党之间的议席分配讨论，以及必须全面做好哪些必要准备。”

“这些讨论仍在进行中。”

不过，达基尤丁没有透露国盟潜在合作伙伴的名字。

土团党不在考虑范围内

与此同时，达基尤丁排除了与土团党合作的可能，因为后者宣布将独自参选。

“尊敬的韩沙所属的前政党宣布要使用自己的花朵标志，独自上阵。”

“因此，它不属于我们这一阵营。”

“无论是议席分配、议席谈判，还是候选人的安排，都与土团党无关。”

“我们各走各的路，而我们将在马六甲州选中与合作伙伴并肩作战。”

国盟与土团党之间日益公开化的分裂，也是目前一场法律纠纷的核心。这场纠纷使国盟能否在州选举中使用自己的名称和标志变得不确定。

9月24日，达基尤丁证实收到了社团注册局发出的通知。

首份通知志期9月22日，旨在要求国盟在期限内就拟议撤销注册予以回应；另一份通知则是在翌日发出，要求国盟暂停所有活动。”

询及若国盟最终无法以自己的旗帜参选，是否仍会考虑使用伊党的标志时，达基尤丁表示，他们有数个替代方案，但拒绝透露详情。

“当然，第一选择是国盟标志。”

“如果无法使用，还有其他替代方案。但那属于不能公布的策略，否则就不再是策略了。”

“如果我们公布出来，那就变成悲剧了。”



