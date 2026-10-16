验尸庭择定于明年1月15日，针对13岁寄宿生扎拉坠楼案的死因作出裁决。

验尸官阿米尔沙（Amir Shah Amir Hassan）今日与参与这项死因法庭的各相关方商议后，择定上述日期宣判扎拉的死因。

他说，各方可在今年12月15日之前提呈各自的书面陈词，验尸庭会在明年1月8日，听取各方陈词。

“至于裁决，则将以马来语宣读。”

验尸庭是在去年9月3日进行扎拉的死因研讯。

在开庭96天后，验尸庭于本月14日完成最后一名证人，即第83名证人查案官黄耀忠的供证程序。

至于扎拉涉嫌遭到霸凌案，5名未成年女学生已被控在宿舍辱骂扎拉，她们在2025年8月20日于沙巴亚庇儿童法庭面控时皆不认罪。



