陆路公共交通机构（APAD）促请所有校车业者与车主，即日起至10月30日更新旗下司机的资料，以确保顺利发放1000令吉特别援助金。

《马新社》报道，该机构今天发文告指出，业者可通过官网办理资料更新手续。



需要更新的资料包括：司机的姓名、最新住址、电话号码、有效驾照与公共服务交通执照（PSV）详情，以及受惠司机用于接收援助金的银行户头号码。

文告指出：“首相安华希望在今年屠妖节前，向全国校车司机发完这笔1000令吉特别援助金。”

机构此前跟大马校车公会联合会及雪隆校车业者公会商讨，确保审核与发放程序井然有序、准确顺畅。

各方同意的措施包括交叉比对陆路公共交通机构、商用车辆执照局（LPKP）与陆路交通局的数据库，确认司机的驾照与PSV执照依然有效，确保受惠者完全符合资格。

援助金将从10月22日起分批发放。

陆路公共交通机构呼吁所有校车车主与业者把握期限，尽快提呈最新、准确且齐全的资料。

文告指出：“各方的配合至关重要，这不仅能加快核实资格，也有助尽快向合格司机发放援助金。”

陆路公共交通机构重申，将全力与各方配合落实这项措施，以保障全国校车司机的福祉，贯彻昌明政府扶助公共交通从业者的初衷。



