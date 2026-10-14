首相安华“乘搭德士”重温往事，回顾他政治生涯中最黑暗的篇章，当时他处境跌至最低点时，德士司机仍坚定支持他。

安华今日在布城交通部为德士司机、租车业者及校车业者特别财政援助计划主持推介仪式时说，德士司机在他最艰难时期所展现的忠诚，在他心中留下了不可磨灭的印象。

安华于1998年被革除副首相职务后遭到逮捕及监禁，在那段动荡时期，他遭受身体虐待并被关押。

“我记得1998年我被捕时，我最坚定的支持者就是德士司机。我对此深表感激。当时我正经历一段艰难时期，被踢、被打，还被关起来。这些人帮助了我。”

“当交通部长陆兆福提出这项援助时，我怎么可能当上首相后，却拒绝这1000令吉的援助？”

随着安华上周五通过2027年财案宣布后，政府将从本周三开始，分阶段向3万8000名德士司机包括租车司机，发放单次的1000令吉特别援助金。

德士司机运送食物饮料

据报道，安华回忆说，德士司机展现的团结不仅限于口头支持，也帮助维持聚集在他住家外的人群，为前来声援的人运送食物和饮料，而且不求任何回报。

“是谁把食物和饮料送给他们？德士司机。谁付钱？没有人。德士司机带来零食和饮料，让大家享用。”

安华也讲述了另一件善举，涉及一名来自汝来的年长男子。在他入狱前，他曾协助这名男子修理房子。

这名售卖咸蛋的男子后来安排一名德士司机，将他的产品送给安华的家人，以表达感激之情。

然而，司机得知这次送货背后的原因后，拒绝收取费用，使一笔普通交易变成了一次默默无闻的慷慨之举。

“他告诉那名年长男子：‘这是我身为马来西亚同胞，真诚作出的贡献。’”

安华强调，欢迎向符合资格的德士司机、租车业者及校车业者发放一次性1000令吉财政援助，并形容这项援助有助于减轻他们的经济负担。



