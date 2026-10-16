伊党副主席莫哈末阿玛表示，伊党和巫统预计在未来两天内敲定马六甲州选的议席分配，讨论重点放在剩余议席上。

《新海峡时报》报道，阿玛（Mohd Amar Abdullah）今日在哥打峇鲁出席周五讲道后受访时说，该党将优先考虑巫统，而马六甲被视为巫统的堡垒州。

他说，伊党尊重巫统在该州的地位，并将专注于竞选巫统不参选的议席。

“伊党优先考虑巫统，因为马六甲是巫统的堡垒州，该党拥有21个议席。”

“我们在谈判中尊重巫统。如果伊党在马六甲参选，将会竞选巫统不参选的议席。”

国阵21席维持不变

阿玛表示，国阵在马六甲分配的21个议席将维持不变，不过，在谈判的最后阶段，双方仍可考虑交换议席。

他说，巫统表示愿意进一步讨论可能的议席交换安排。

他指，伊党并不担心这项安排，因为马六甲与柔佛一样，传统上都是巫统的堡垒州。

他说，伊党对该党有意竞选的7个议席抱持乐观态度，并预计至少能赢得4席。

他补充，一支特别委员会正在讨论剩余议席的分配事宜，目前的谈判重点是敲定议席。

“在这个阶段，委员会成员只是在敲定议席。”

国阵主席阿末扎希昨天表示，国阵将在下个月的州选中捍卫上届马六甲州选赢得的全部21个州议席，但愿意就剩余的7个议席展开谈判。

他说，国阵无意将目前掌握的21个议席让给其他政党。