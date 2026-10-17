下午2点35分更新

同心党共同领袖聂纳兹米出面证实，自己就是雪州伊斯兰宗教局日前所逮捕的涉嫌幽会人士，惟否认存有不当行为。

聂纳兹米今日发表文告说明此事，并就所谓“错误判断”向妻子、家人、党员、支持者致歉。

他解释，自己当时与数名同事最初在吉隆坡十五碑的工作室讨论某项目，随后移师八打灵再也继续商讨以方便查看相关项目材料。

他表示，当宗教局官员出现时，现场仅剩他与一名女子。

“我承认这是个错误。”

“正如我向宗教局官员解释的那样，我们并未做出任何找来怀疑的不当行为。”

愿配合一切法律程序

无论如何，聂纳兹米就此事道歉，称此事源于不该发生的错误判断。

他表明将配合本案引致的一切法律程序。

他也向同心党致歉，坦言这起风波对同心党造成影响，让党员与支持者感到失望。

他补充，会全盘接受党对此事作出的任何决定。

“我希望各造尊重法律程序，勿再通过媒体延长审判。”

媒体昨日报道，某政治人物在八打灵再也幽会，遭宗教局逮捕；宗教局随后证实逮捕一对男女，以调查涉嫌幽会行为。

根据雪州伊刑法，幽会罪一般指涉穆斯林男女在足以招致不道德行为嫌疑的情境下，与非配偶近亲的异性同处隐蔽场所。

将按内部流程决定其地位

与此同时，同心党另一共同领袖拉菲兹透露，党将透过内部机制决定聂纳兹米的地位。

《MalaysiaGazette》报道，拉菲兹表示，聂纳兹米须先就此事发表声明，党随后才会决定下一步行动。

“这是我们讨论的结果。他需要先发表声明，党会定夺随后的内部流程。”

受询及聂纳兹米会否受促休假，拉菲兹表示，此事将遵循既定程序。

他补充，自己如今只是一名普通党员，无权作出这项决定。