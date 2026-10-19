捍卫自由律师团炮轰监狱局敷衍回应加影监狱闹水荒危机，并促曾身陷囹圄的首相安华介入并彻底解决问题，证明其推动改革的决心，而不是让问题继续延宕。

捍卫自由律师团（LFL）外展与通讯协调员蒂鲁娜（Thiruna Jayshan Jaya Kumar）今天发文告直言，对监狱局本月15日就加影监狱断水、卫生设施不足及食物供应问题作出的回应，深感震惊与失望。

“政府与监狱局必须停止将反复出现的监狱问题视为个别事件，并只需采取临时措施便能解决。任何人都不应仅仅因为身处监狱高墙之内，就无法获得充足的洁净水源、卫生设施或符合卫生标准的食物。”

“尤其令人失望的是，在首相安华领导下，这种情况依然持续。安华本人曾多年身陷囹圄，并亲身经历马来西亚监狱令人无法接受的状况。”

