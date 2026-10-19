LFL抨监狱局敷衍回应水荒，促安华介入设独委会调查
捍卫自由律师团炮轰监狱局敷衍回应加影监狱闹水荒危机，并促曾身陷囹圄的首相安华介入并彻底解决问题，证明其推动改革的决心，而不是让问题继续延宕。
捍卫自由律师团（LFL）外展与通讯协调员蒂鲁娜（Thiruna Jayshan Jaya Kumar）今天发文告直言，对监狱局本月15日就加影监狱断水、卫生设施不足及食物供应问题作出的回应，深感震惊与失望。
“政府与监狱局必须停止将反复出现的监狱问题视为个别事件，并只需采取临时措施便能解决。任何人都不应仅仅因为身处监狱高墙之内，就无法获得充足的洁净水源、卫生设施或符合卫生标准的食物。”
“尤其令人失望的是，在首相安华领导下，这种情况依然持续。安华本人曾多年身陷囹圄，并亲身经历马来西亚监狱令人无法接受的状况。”
捍卫自由律师团炮轰监狱局敷衍回应加影监狱闹水荒危机，并促曾身陷囹圄的首相安华介入并彻底解决问题，证明其推动改革的决心，而不是让问题继续延宕。
捍卫自由律师团（LFL）外展与通讯协调员蒂鲁娜（Thiruna Jayshan Jaya Kumar）今天发文告直言，对监狱局本月15日就加影监狱断水、卫生设施不足及食物供应问题作出的回应，深感震惊与失望。
“政府与监狱局必须停止将反复出现的监狱问题视为个别事件，并只需采取临时措施便能解决。任何人都不应仅仅因为身处监狱高墙之内，就无法获得充足的洁净水源、卫生设施或符合卫生标准的食物。”
“尤其令人失望的是，在首相安华领导下，这种情况依然持续。安华本人曾多年身陷囹圄，并亲身经历马来西亚监狱令人无法接受的状况。”
“空洞而含糊的保证，已经不再足够。”
需采取行动而非许诺
蒂鲁娜认为，监狱局的文告完全不足以令人信服，而文告提出的问题比解答的问题更多，也无法让公众确信，囚犯的福祉与基本生活需求正受到妥善保障。
她更质疑，为何监狱局的回应仿佛这些问题才刚刚出现，毕竟，有关加影监狱环境的投诉多年来从未间断。
“监狱设施老旧、供水及水质、卫生条件与食物卫生等问题，并非新鲜事。这些问题一再被提出，如今公众却再次被告知，监狱局正在‘调查’有关指控，并将优先采取‘立即改善’措施。”
蒂鲁娜接着质问，如果监狱局如其所言，一直将囚犯的福祉、健康与卫生列为优先事项，为何这些问题长期存在，却始终未能获得令人满意且持久的解决方案？
“监狱局接获了多少宗投诉？采取了什么行动？为何相关问题仍一再浮现？”
她提醒，公众需要的不是另一项改善承诺，而是明确的答案、问责机制与具体行动。
“监狱局含糊地提及‘立即改善’，尤其令人担忧。有关改善措施预计何时完成？谁将负责确保这些措施落实？公众又将如何获知最终结果？”
“如果没有明确的答案，这次的保证恐怕又会沦为另一项空洞承诺，重演人们早已熟悉的循环：严重问题受到关注，当局作出笼统保证，公众却只能继续质疑，实际情况究竟有没有改变。”
促公开调查勿阻问责
因此，捍卫自由律师团要求根据《1950年调查委员会法令》设立独立调查委员会，针对加影监狱的状况展开独立的公开调查。
该组织建议，调查必须审视以下事项：
1. 追查有关供水及水质、卫生条件、食物卫生，以及基本设施是否充足的历年投诉记录；
2. 查明这些问题长期存在的原因；
3. 确定相关当局是否未能履行职责；
4. 提出具有约束力的措施，并立即落实，以防止问题再次发生。
此外，蒂鲁娜要求调查必须保持独立、透明，并具备追究相关当局责任的能力，之后也也必须向公众公开调查结果与建议。
另一方面，她也表示对监狱局建议公众别妄加揣测，或传播未经证实的消息的说法深感不安，因为他们虽然认同事实准确性十分重要，但监狱局以居高临下的姿态，试图阻止公众就合理关切的公共议题提出质疑，实在不妥。
“我们并非妄加揣测，而是在要求当局给出答案。”
蒂鲁娜提醒，监狱状况并非不容公众监督的私人事务，监狱是由国家管辖，而被剥夺自由者所受到的待遇属于公共利益范畴。
“当囚犯福祉出现可信的疑虑时，公众、民间社会组织及律师完全有权质疑当局和要求解释，并呼吁展开独立调查。”
上周，捍卫自由律师团揭加影监狱疑似闹水荒，导致囚犯被迫等数小时才能装满一桶水，饮用水供应不足，有者甚至连续数天无法使用厕所。
监狱局在回应《当今大马》询问的文告中指出，已知悉有关加影监狱供水中断，以及卫生设施和食物准备情况等问题。
该局当时表示，正查明实际情况，以确保相关事项获得适当关注，同时将优先采取即时改善措施，以解决所发现的任何不足，尤其是涉及基本设施、卫生条件及囚犯福利的问题。
举报这则留言
确定要删除留言？
此后将无法恢复