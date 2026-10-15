捍卫自由律师团揭加影监狱疑似闹水荒，导致囚犯被迫等数小时才能装满一桶水，饮用水供应不足，有者甚至连续数天无法使用厕所。

上述状况据称已引发对监狱基本卫生、环境清洁及逾5000名囚犯健康状况的严重担忧，其中包括前首相纳吉。

监狱局在回应《当今大马》询问的文告中指出，已知悉捍卫自由律师团（LFL）提出加影监狱供水中断，以及卫生设施和食物准备情况等问题。

该局目前正查明实际情况，以确保相关事项获得适当关注，同时将优先采取即时改善措施，以解决所发现的任何不足，尤其是涉及基本设施、卫生条件及囚犯福利的问题。

“监狱局始终重视囚犯的福利、健康、卫生及安全，并确保按照现行条例与程序，提供基本生活必需品。”

因此，当局呼吁公众别作出任何揣测或传播未经证实的消息，以免引起混淆及公众不安。

要政府和内长解释

捍卫自由律师团外展与通讯协调员蒂鲁娜（Thiruna Jayshan Jaya Kumar）今早发文告指出，该组织于10月12日接获代表《2012年国家安全罪行（特别措施）法令》（SOSMA）扣留者的律师投诉，指加影监狱面对供水问题。

蒂鲁娜要求政府和内政部长赛夫丁纳苏丁解释，并强调这种情况令人无法接受，因已危及监狱囚犯的卫生、环境清洁及整体健康。

“这并非一些微不足道的不便，是关乎维护人类尊严与身心健康所需的最基本条件。”

“当律师在为庭审作准备，试图向当事人了解案情及获取指示时，相关问题所造成的影响也显而易见。”

“由于严重缺乏用水及洗澡设施，囚犯身上散发难以忍受的体味，反映出基本卫生条件已受到多大程度的损害。”

蒂鲁娜也列出加影监狱的多项问题：

- 供水缓慢得令人难以忍受： 据称水流极其微弱，囚犯需要花数小时才能装满一桶水，之后供水便完全中断。

- 饮用水不足： 据知每间囚室每天仅获分配一公升饮用水。捍卫自由律师团形容，这个数量严重不足，可能损害囚犯的健康。

- 囚犯无法使用厕所： 部分囚犯据称因缺水，最长连续两天无法如厕。

- 洗澡成为难事： 特定囚室据称每天只有一人能够洗澡，其余囚犯则无法维持基本的个人卫生与清洁。10月12日凌晨，一些囚犯据称直到凌晨约3点，在狱警送来数量有限的水桶后，才得以洗澡。

- 食物托盘肮脏、食物不洁： 囚犯据称使用的食物托盘肮脏且不卫生，所提供的食物也不干净。

有权获必需品人道对待

蒂鲁娜指出，加影监狱的供水问题不是新问题，其实已持续发生多年，但一直没有解决方案。

“有关设施老旧及水质卫生的担忧，多年来一直存在。囚犯饮用水的质量也持续令人关注。因此，我们必须追问，为什么内政部及政府一再未能解决这个基本问题？”

“我们必须记住，被扣留的人也是人。无论他们必须服刑多久，仍有权获得人道对待及基本生活必需品。遭到拘留不应意味着剥夺尊严与基本权利。”

蒂鲁娜指出，相关法律框架，包括《2000年监狱条例》及《联邦宪法》第5条文所保障的权利，都强调必须依法拘留，保障人们的生命及人身自由。

“这是在呼吁当局确保每一名被拘留者都能获得最基本的人道、尊严与体面对待。政府及监狱当局不应等到情况进一步恶化后，才采取行动。”



