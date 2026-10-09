首相兼财长安华说，联邦政府将启动与砂拉越州政府的正式谈判，以敲定发展诗巫经济特区的奖掖框架、投资一站式便利中心，以及战略基础设施需求。

安华今日提呈2027年财案时说，沙巴和砂拉越明年继续获得联邦政府最高额度的拨款，沙巴将获187亿令吉，高于今年的176亿令吉；砂拉越将获162亿令吉，高于今年的151亿令吉。

其余与东马和乡区发展相关的利好消息，如下：

东马：

政府明年拨款33亿令吉，继续推进沙巴和砂拉越的道路工程，包括泛婆大道美里路段的投标接受函（SST）已发出，而林梦和老越路段预计将在今年底发出；砂拉越-沙巴连接道路第一阶段（Sarawak-Sabah Link Road 1），以及泛婆大道沙巴路段第1B阶段，则放眼明年底竣工。

政府拨出3亿5000万令吉作为联邦公路维修开销，专门让沙巴和砂拉越的G1至G4级承包商参与。

政府同意将公共服务局提供给沙巴和砂拉越学子的奖学金名额加倍，即每年将有4200人获得奖学金升学机会。

政府同意耗资2亿零400万令吉，在水坝路（Dam Road）变电站和西加（Segaliud）主进线变电站安装静止同步补偿器（STATCOM）系统。

南部输电网（Southern Link）计划将继续推进，作为长期确保沙巴电力供应持续稳定的措施。

拨给沙巴和砂拉越的临时特别拨款，皆已提高至15亿令吉，款项将在年底前全数发放，同时继续与两州进行协商，以敲定一套公平且永续的年度拨款计算机制。

昌明政府已解决12项涉及1963年马来西亚协议（MA63）的事项，包括：

-在内陆税收局设立来自沙巴和砂拉越的常任代表，以及移交民都鲁港口给砂拉越政府。

-将飞翼航空（MASwings）的营运移交给砂拉越政府，并已易名为砂拉越航空公司婆罗洲航空（AirBorneo）；联邦政府继续提供2亿零900万令吉补贴，惠及内陆地区82万名乘客。

-电力监管权已移交给沙巴，而联邦政府仍继续提供6亿令吉补贴，以确保电力供应持续稳定。





乡区发展：

拨款33亿令吉用于推行乡区基本基础设施计划，包括修建道路、安装乡村路灯、建设社区设施，以及提供清洁水源和电力供应。

其中修建乡村道路计划拨款增至23亿令吉，高于2022年的13亿令吉。

国家能源公司也将在乡村安装太阳能路灯，并在福利机构和宗教场所安装屋顶太阳能板，同时改善宗教学校（tahfiz）、宗教私塾（pondok）和原住民村落的电力供应。

通过全国无收益水（Non-Revenue Water）计划拨款25亿令吉，重点更换总长1900公里的老旧水管，以提高全国清洁水源的覆盖率。

国家数码网络计划（JENDELA）将进一步加强互联互通，总投资额达50亿令吉。

无线网络覆盖范围已扩大至所有政府大学校园，而所有联邦土地发展局（FELDA）垦殖区也获得4G网络覆盖。

放眼明年重点实现所有原住民村落都获得4G网络覆盖，确保7000公里公路和1700公里铁路沿线能够连接互联网，以及落实昌明海底电缆系统（SALAM）。



