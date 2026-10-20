土团党总秘书阿兹敏声称国盟丧失注册乃咎由自取后，国盟总秘书达基尤丁反击，土团党是基于尚未解决内部纠纷，而被排除在7月16日举行的最高理事会会议之外。

达基尤丁今日在国会召开记者会强调，国盟一贯的做法是暂时将内部纠纷尚未解决的成员党，排除在联盟会议之外。

他以大马印裔党（MIPP）今年1月的情况为例，当时，该党受促先解决领导层纠纷，之后才获准重新出席国盟会议。

“在这些问题解决之前，国盟没有召集或邀请印裔党出席会议。”

“但印裔党的做法相当特别，它没有向社团注册局投诉。”

质疑土团党会议法定人数

达基尤丁表示，4名土团党国会议员，即来自沙白安南、大港、加央及居林万达峇鲁的议员，于7月13日针对土团党最高理事会会议的法定人数问题，向社团注册局提出投诉。

他强调，这4人仍是土团党党员，并未与宏愿党派系结盟。

达基尤丁表示，他曾致函阿兹敏，通知对方有关投诉，并要求对方作出解释。

“国盟担心，如果正面临尚未解决的内部问题的土团党参与国盟会议，那么该会议所作出的任何决定都可能无效。”

“因此，我们给予土团党机会，要么向我们解释实际情况，要么向社团注册局取得有关投诉的澄清。”

他坚持表示，阿兹敏通过WhatsApp收到该信函，并指出信息旁显示的蓝色双勾代表对方已读。

“我手机里有记录，因为我通过WhatsApp发送了信函。”

“直到今天，土团党仍未作出任何解释。”

土团森选使用自家标志

达基尤丁也提到，土团党主席慕尤丁于7月15日宣布，土团党将在森美兰州选使用自己的标志参选，而非使用国盟的标志。

他说，这为国盟排除土团党提供了第二个理由，因为7月16日的会议是专门为决定联盟的竞选标志及候选人而召开的。

“既然土团党想独立参选，那就去吧，如果你们愿意，就用土团党的标志竞选全部36个州议席。我们没有必要邀请他们。”

“如果我们邀请土团党，其秘书长可能会说：你们为什么邀请我们？我们要使用自己的标志。”

“这根本说不通。”

达基尤丁坚称，这两个理由连同文件证据提交给社团注册局，但该局认为国盟的解释并不令人满意。

“遗憾的是，对国盟而言，我们所作出的全面解释，尽管有文件证据支持，仍被社团注册局认为不令人满意。”

今日较早前，社团局发文告宣布，由于未能反驳投诉罗列的指控，该局吊销国盟的注册。

随后，阿兹敏批评伊党主导的国盟领导层在7月16日的国盟最高理事会会议中，剥夺了土团党出席、发表意见与表决的权利，公然践踏优良且透明的治理原则。

阿兹敏说，此类行径最终带来严重后果并摧毁国盟的前途，伊党及其盟友理应承担注册撤销的全部责任，切勿把自己塑造成受害者。



